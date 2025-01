Maria Monsè e Perla Maria dopo il Grande Fratello: il ritorno alla realtà non è stato facile

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Maria Monsè e sua figlia Perla Maria stanno cercando di ritrovare la loro routine, ma sembra che non sia stato così semplice come pensavano. La loro partecipazione al reality show è stata piuttosto breve, e nonostante fossero entrate come un’unica concorrente, entrambe sono state eliminate in meno di un mese. Per Maria, che aveva già partecipato nelle edizioni del 2018 e 2021, questa volta è stato un ritorno più speciale, visto che ha portato con sé la figlia. Ma, come spesso accade nel Grande Fratello, l’avventura non è stata priva di alti e bassi, e la loro eliminazione è arrivata abbastanza rapidamente.





Le difficoltà di Perla Maria dopo l’esperienza al GF

Una volta uscite dalla casa, Perla Maria ha raccontato sui social come la loro vita sia cambiata, e quanto sia stato difficile per lei riprendere la normalità. In un video pubblicato sui suoi profili, ha svelato che, da quando ha lasciato il reality, ha difficoltà a prendere sonno, aggiungendo che ora non riesce più a dormire prima delle 4 del mattino. “Prima lì dentro facevamo sempre le 4, le 5, le 6… e ora è diventato un vero e proprio problema per me”, ha spiegato. Perla ha anche ammesso di cercare di dormire prima, ma senza successo. “Ora sono le due e sono ancora sveglia, mi dico che devo andare a dormire presto, ma non ci riesco. Non so più cosa fare… forse una camomilla mi aiuterà”, ha aggiunto scherzando, ma chiaramente frustrata dalla situazione.

Il supporto di Salvatore Paravia

Fortunatamente, Maria Monsè e Perla Maria possono contare sul supporto del marito e padre, Salvatore Paravia, che si sta prendendo cura di loro. Salvatore, imprenditore di successo, sta facendo di tutto per aiutarle a ritrovare la serenità, cucinando e cercando di riportare un po’ di stabilità nelle loro giornate, dopo la tempesta emotiva del reality. La sua presenza è fondamentale, specialmente ora che entrambe sembrano ancora un po’ disorientate dalla velocità con cui la loro vita è cambiata. Nonostante le difficoltà, il suo sostegno è una vera ancora di salvezza per Maria e Perla.

Quella che sembrava un’esperienza entusiasmante si è rivelata una prova più complicata di quanto avessero immaginato, e ora stanno cercando di recuperare il tempo e la tranquillità che la vita fuori dalla casa offre.