MariaVittoria attende il verdetto del televoto al Grande Fratello: il pubblico deciderà se sarà lei a conquistare l’ultimo posto in finale lunedì 31 marzo

Nonostante non sia ancora tra i finalisti ufficiali, MariaVittoria si sta godendo gli ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello, in attesa del verdetto del televoto che decreterà se sarà lei ad accedere alla finale. Durante la puntata di lunedì 31 marzo, il pubblico scoprirà chi, tra la dottoressa e Chiara, otterrà l’ultimo posto disponibile per sfidare Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena, già qualificati per la serata conclusiva.





Secondo quanto riportato dal sito Blasting News, i primi sondaggi sembrano favorire proprio MariaVittoria, conosciuta dai fan come MaVi. Stando ai dati raccolti da Reality House, su un campione di 726 utenti che hanno espresso la loro opinione fino alle ore 18:20 del 28 marzo, la fidanzata di Tommaso avrebbe ottenuto l’83% dei consensi, lasciando Chiara ferma al 17%. Percentuali che, se confermate, garantirebbero a MaVi un posto in finale. Tuttavia, il televoto ufficiale resterà aperto fino alla diretta di lunedì, e sarà il pubblico a casa a decidere definitivamente.

All’interno della casa, MariaVittoria non è ovviamente a conoscenza di queste informazioni che stanno circolando fuori e continua a vivere con serenità gli ultimi giorni di permanenza insieme ai suoi compagni d’avventura. Tra momenti di relax, cucina e divertimento, non mancano però i pensieri rivolti al fidanzato Tommaso, che la dottoressa non vede l’ora di riabbracciare. Ogni segnale che arriva dall’esterno, come un messaggio aereo, è per lei motivo di entusiasmo, anche se non mancano momenti di malinconia e riflessione.

Uno di questi episodi si è verificato di recente, quando MariaVittoria ha deciso di leggere le carte a se stessa. Durante il gioco, ha estratto una carta che indicava un tradimento, scatenando la sua ironia. “Alfonso (Signorini, ndr) mandaci qualche video”, ha esclamato scherzando. “Tommaso non mi manchi più!”, ha poi aggiunto con tono ironico, facendo sorridere i suoi coinquilini.

Il siparietto è proseguito con ulteriori battute rivolte al conduttore del programma. “Alfonso sguinzaglia i paparazzi… vai, voglio Roma invasa!” e ancora: “Le corna che spuntano, il nostro due di picche e poi il locale dei locali, confidiamo nella solidarietà di Signorini”. Questi momenti di leggerezza e autoironia hanno conquistato il pubblico, che apprezza il carattere solare e scherzoso della concorrente, oltre alla storia d’amore nata durante il reality.

Nel frattempo, l’attenzione resta alta per il verdetto del televoto. L’esito potrebbe ribaltare le aspettative, ma se i sondaggi saranno confermati, MariaVittoria avrebbe buone possibilità di raggiungere la finale e giocarsi il titolo insieme agli altri concorrenti. La puntata di lunedì 31 marzo si preannuncia dunque ricca di emozioni e colpi di scena, con il pubblico pronto a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.