“Mariavittoria, fallo immediatamente”. Grande Fratello, l’autore si infuria: lei grida e poi corre

Un episodio teso è andato in scena nella casa del Grande Fratello tra Mariavittoria e la produzione del programma. La giovane gieffina stava conversando con Tommaso quando, improvvisamente, è stata richiamata e rimproverata da un autore. Poco prima, aveva compiuto un’azione non consentita, scatenando la reazione della regia. Mariavittoria ha risposto più volte alle osservazioni, suscitando incredulità tra i presenti.





Nel corso della discussione, la concorrente ha cercato di giustificare il suo comportamento, spiegando il motivo della sua scelta, ma l’autore ha insistito nel farle rispettare le regole, senza alcuna possibilità di mediazione. Nonostante ciò, la determinazione di Minghetti nel proseguire con la sua decisione non è venuta meno. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nelle ultime ore nella famosa casa del Grande Fratello.

Mariavittoria, seduta con Tommaso intorno al tavolo, si è alzata improvvisamente, lasciando qualcosa sul tavolo stesso. Immediatamente, un membro della produzione ha notato l’azione e ha richiamato la ragazza più volte. Nonostante i rimproveri, Mariavittoria ha continuato a camminare, ignorando gli avvisi.

Nel frattempo, la concorrente si è tolta il microfono e ha detto qualcosa a Tommaso, ma le sue parole non sono state chiare. La produzione, però, non ha lasciato passare il momento e ha continuato a richiamarla: “Mariavittoria, il microfono!”. La risposta della ragazza è stata, come sempre, decisa: “Amore, sto andando in bagno”. La regia ha ribadito la richiesta, ma Mariavittoria ha continuato sulla stessa linea, dirigendosi verso il bagno.

Alla fine, in un momento che ha suscitato ilarità tra gli spettatori, Mariavittoria ha iniziato a correre velocemente per evitare ulteriori rimproveri da parte dell’autore. Un episodio che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando la determinazione di Mariavittoria anche in situazioni di alta tensione.