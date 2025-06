Mario Adinolfi, in lacrime all’Isola dei Famosi, lancia un messaggio di forza a sua figlia Clara, affrontando il tema dell’anoressia

Entrato nella diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, il giornalista Mario Adinolfi ha vissuto un momento carico di emozione durante la diretta. Presentatosi come un concorrente anomalo – per peso e storia personale – Adinolfi ha toccato temi delicati, parlando apertamente del rapporto con le figlie, dei timori per la salute delle giovani ragazze e della sua stessa sofferenza emotiva a distanza dalla famiglia.





Durante la puntata, l’inviato Pierpaolo Pretelli ha annunciato la videochiamata concessa al naufrago con sua moglie Silvia Pardolesi. Nonostante l’inevitabile penalità – la sottrazione di due porzioni di riso per ogni minuto di chiamata – Adinolfi ha scelto di accettare. Davanti allo schermo, con evidente commozione, ha esclamato: “Sto vedendo la donna più bella del mondo e sono l’uomo più felice del mondo. Ti amo” . Lei ha risposto con affetto: “Sei bello lo stesso anche con questo taglio. Ti vedo bene, io sto bene, le bimbe stanno bene. Aspettiamo il tuo ritorno. Tifiamo per te… Tieni duro, manca poco.” .

Ma la scena più intensa è arrivata quando Adinolfi ha evocato sua figlia Clara. Sul tema del peso, il giornalista ha spiegato di essere particolarmente sensibile: “L’anoressia è un problema esplosivo tra le giovani ragazze, è una delle battaglie più difficili che possa affrontare un genitore.” . Affranto ma deciso, ha continuato: “Ho promesso a mia figlia di essere tenace e l’ho chiesto io a lei. Spero stia accadendo”, aggiungendo, tra le lacrime: “Papà ce la sta facendo, sono sicuro che ce la sta facendo anche lei. Quello che conta è lottare, felicità è la lotta.” .

Nel confessionale, Adinolfi ha confermato: “Non vedo e sento la mia famiglia da un mese e mezzo, questa è la prova più dura a cui siamo esposti.” . Un momento di estrema vulnerabilità che ha rivelato un lato umano poco noto del personaggio noto per posizioni forti e spesso divisive.

L’esperienza di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi non si limita solo alla commozione. Già dalle prime settimane in Honduras, ha dovuto affrontare prove fisiche estreme, in netto contrasto con il suo peso e la sua condizione. Ha dichiarato infatti che l’esperienza era una sfida apparentemente impossibile, ma inevitabilmente necessaria: “Questa è una cosa impossibile a farsi e allora la faccio” . Un tentativo di dimostrare a se stesso che, a dispetto degli ostacoli esterni ed interni, la forza di volontà può prevalere.

Nel corso del programma, la sua presenza ha suscitato discussioni intense, alcune polemiche e riflessioni sul suo modo di confrontarsi con gli altri naufraghi, spesso molto più giovani e agili. Tuttavia, nei momenti più duri, Adinolfi ha rivelato la sua capacità di mettersi in gioco totalmente, riflettendo sull’importanza dei valori, dell’amore per la famiglia e della forza interiore: “Quello che conta è lottare”, ha ribadito .