Mario Adinolfi partecipa all’Isola dei Famosi: “Sto vivendo ogni tipo di difficoltà, ho davvero paura”

Mario Adinolfi ha fatto il suo ingresso ufficiale all’Isola dei Famosi nella serata di mercoledì 7 maggio. A differenza degli altri concorrenti, il suo arrivo sull’isola è avvenuto in barca, senza il tradizionale tuffo dall’elicottero. Giunto sulla spiaggia, ha avuto modo di confrontarsi con Veronica Gentili e con il pubblico di Canale 5, condividendo le ragioni che lo hanno spinto a partecipare al programma nonostante le sue paure e le difficoltà legate alla gestione della vita quotidiana in Honduras.





Durante la trasmissione, anche la moglie di Adinolfi, Silvia Pardolesi, è intervenuta dallo studio per esprimere il suo sostegno: “Sono fiera, ha deciso di mettersi in gioco. Saprà come fare, non sono spaventata”.

Nel video introduttivo realizzato per presentare la sua partecipazione al reality, Mario Adinolfi ha spiegato cosa lo ha portato a intraprendere questa esperienza. Ha dichiarato: “Tutta la mia vita è segnata da cose ‘Bah’. L’Isola tra le cose inaspettate, è anche una cosa impossibile. Non la posso fare, non ci sono le condizioni, però tra tutte le cose che mi hanno sempre convinto nella vita, c’è la teoria che il calabrone per la sua massa corporea, rapportata all’ampiezza delle ali, non può volare. Ma lui non lo sa, e vola. Questa cosa mi ha sempre intrigato, riporta un’altra frase che dice che gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero. E questa è una cosa impossibile a farsi, e io la faccio”.

Mario Adinolfi è sempre stato intrigato dalle sfide improbabili e ora è pronto a superare i suoi limiti: “L’#Isola è impossibile per me, per questo la faccio!” pic.twitter.com/hBCxXgPW1P — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2025

Collegandosi con lo studio condotto da Veronica Gentili, Adinolfi ha approfondito ulteriormente i motivi della sua scelta: “La vera sfida qui è per la sopravvivenza. Non ho le condizioni per fare Raz Degan, ho difficoltà di ogni tipo, di movimento, di gestione della quotidianità. Ho molta paura, ne vivo tanta ora in mare aperto. Però vediamo, ho il gusto per la sfida. Davanti alla natura mi piego, la sua forza è più della mia ma voglio mettermi in sintonia”.

Dal canto suo, Silvia Pardolesi, presente nello studio televisivo, ha commentato con entusiasmo la decisione del marito di partecipare al reality show. Ha sottolineato quanto questa scelta rappresenti una sfida significativa per lui: “Ci ha lasciato tutti a bocca aperta, oggettivamente è una sfida enorme per lui. Io sono molto fiera che ha deciso di mettersi in gioco così. Lui è molto sicuro di sé, buttarsi in mezzo a un ambiente ostile è qualcosa di grande. Non sono spaventata, lui ha la pelle dura. Saprà come fare, troverà un modo. Sono divertita, curiosa, emozionata di vederlo lì”.

La partecipazione di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi rappresenta un momento di grande interesse per il pubblico del programma, che seguirà con curiosità il suo percorso in Honduras. La sua determinazione e il sostegno della moglie sembrano essere gli elementi chiave che lo accompagneranno in questa avventura televisiva.