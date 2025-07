Mario Adinolfi, secondo classificato all’Isola dei famosi 2025, racconta la sua esperienza: la perdita di peso, le difficoltà personali e il rapporto con i concorrenti

Mario Adinolfi ha deciso di condividere dettagli e riflessioni sulla sua avventura all’Isola dei famosi 2025, un’esperienza che ha segnato profondamente il giornalista sia fisicamente che emotivamente. Durante la sua permanenza nel reality show, Adinolfi ha affrontato sfide personali e sociali, tra cui una drastica perdita di peso di ben 34 chili e un malore che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. In un’intervista a Fanpage.it, ha raccontato i momenti più difficili e le emozioni vissute.





La partecipazione all’Isola è stata per Mario Adinolfi un’occasione di trasformazione fisica e psicologica. Il giornalista ha ammesso che i primi giorni sono stati particolarmente duri, sia per le condizioni estreme in cui si trovava sia per il clima di tensione percepito tra i concorrenti. “Avvertivo un astio che vivevo come preconcetto, a volte erano vere e proprie dichiarazioni di odio e questo mi faceva stare molto male”, ha dichiarato. Nonostante ciò, il percorso gli ha permesso di ottenere un secondo posto, un risultato che lo ha reso orgoglioso anche se non del tutto soddisfatto.

Durante il reality, Adinolfi ha dovuto affrontare un episodio di grave malore, causato dalla perdita di peso repentina e dalle difficoltà fisiche legate alla vita sull’isola. “Ho avuto paura, una notte ho avuto un malore e mi hanno prelevato con l’elisoccorso”, ha raccontato. Questo evento ha evidenziato quanto fosse impegnativa la sua esperienza, ma non lo ha fermato nel continuare il gioco. Tornato a casa, ha ricevuto cure e supporto dalla sua famiglia, dimostrando una grande forza d’animo.

Un tema importante emerso durante l’intervista è stato quello dei pregiudizi e delle critiche ricevute da alcuni concorrenti e parte del pubblico. Adinolfi ha risposto alle polemiche legate alle sue presunte dichiarazioni contro gli omosessuali e le donne: “Non ho mai invocato i fucili contro gli omosessuali, né odio le donne. Non sono il mostro orrendo di cui parlava Loredana Cannata nella nomination”. Con queste parole, il giornalista ha voluto chiarire la sua posizione e difendersi dalle accuse che ritiene ingiuste.

Il secondo posto ottenuto da Mario Adinolfi è stato motivo di riflessione per lui. Pur riconoscendo il valore della vincitrice Cristina Plevani, Adinolfi non ha nascosto un certo dispiacere per non aver conquistato la vittoria. “Non riesco a perdere senza soffrire. La vittoria sarebbe stata un’enorme soddisfazione, la sconfitta sulla linea del traguardo mi ha dato fastidio”, ha ammesso. Tuttavia, ha sottolineato di aver apprezzato il fatto che lui e Cristina abbiano condiviso l’ultima fase del gioco insieme: “Le avevo detto che se avessi perso contro di lei ci sarei rimasto talmente male da darle una testata”, ha scherzato.

La vittoria di Cristina Plevani è stata attribuita da Adinolfi alla sua capacità di conquistare il pubblico grazie alla sua autenticità e al “fattore nostalgia”. “È una persona speciale, quindi ha meritato l’affetto del pubblico. Ha anche giovato dell’effetto nostalgia. Io stesso ricordavo la sua epopea di 25 anni fa”, ha raccontato. Secondo lui, Plevani è riuscita a dimostrare che si può vincere un reality senza scendere a compromessi o adottare atteggiamenti trash.

L’esperienza vissuta da Mario Adinolfi all’Isola dei famosi 2025 si è rivelata una sfida complessa ma significativa. Oltre alle difficoltà fisiche e alle tensioni sociali, il giornalista ha dovuto affrontare anche dolori personali, come il suicidio della sorella Ielma e le critiche ricevute. Nonostante tutto, Adinolfi guarda al futuro con determinazione e spera di continuare il percorso di dimagrimento iniziato sull’isola.

Il suo impegno e la sua capacità di affrontare le avversità hanno dimostrato una grande forza interiore, rendendo questa esperienza un capitolo importante della sua vita.