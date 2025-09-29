Marito la uccide perché non dimagrisce dopo la gravidanza: vittima un’avvocata di 37 anni





June Bunyan, una donna di 37 anni originaria dell’Isola di Arran in Scozia, è stata brutalmente assassinata dal marito, Jonathan Anthony Renteria, 25 anni, a Los Angeles. La tragedia si è consumata l’11 settembre, quando June, che aveva lasciato il Regno Unito per inseguire il sogno di diventare avvocato difensore, è stata trovata con “gravi lesioni traumatiche al collo”. Renteria è stato arrestato e accusato di omicidio, oltre a violazioni relative a mutilazione e contatto con resti umani, con una cauzione fissata a circa 4 milioni di dollari.





Secondo le informazioni fornite dall’accusa, la discussione che ha portato all’omicidio è scoppiata a causa del peso che June non era riuscita a perdere dopo la gravidanza. Durante un litigio, la donna avrebbe detto al marito: “Non ti farò mai più vedere tua figlia” mentre stava preparando le valigie. Poco dopo, Jonathan avrebbe confessato di averla uccisa, affermando di averla afferrata per il collo da dietro.

Le ultime immagini di June risalgono al 4 settembre, quando è stata vista viva per l’ultima volta. Il giorno seguente, Renteria è stato notato mentre si allontanava di notte con il bambino e successivamente trasportava sacchi della spazzatura. Le indagini hanno rivelato che il figlio era stato lasciato dai nonni, mentre i resti di June sarebbero stati smembrati.

I vicini di casa hanno descritto June come una persona costretta a vivere in un ambiente domestico caratterizzato da violenze e controllo eccessivo. Arielle Miller, che abitava nello stesso edificio, ha dichiarato: “Non voleva che parlasse con certe persone. Era verbalmente pesante, e commentava continuamente il suo corpo e il suo peso”. Miller ha aggiunto: “Il modo in cui è morta, la sofferenza che deve aver provato, la paura, la violenza, il dolore… tutto questo mi tiene sveglia la notte”.

La famiglia di June sta ora lottando per riportare il suo corpo in Scozia. La sua migliore amica, Vicky Tulika, ha espresso il suo dolore per la perdita, affermando: “È con un dolore inimmaginabile che annunciamo la sua morte. La sua vita è stata tragicamente interrotta a migliaia di chilometri da casa”.

June era conosciuta per la sua “risata contagiosa, la sua personalità vivace e un cuore straordinariamente compassionevole”. Laureata in giurisprudenza alla Robert Gordon University di Aberdeen, aveva affrontato numerosi ostacoli per realizzare il suo sogno di diventare avvocato. Tulika ha ricordato: “Ha lavorato instancabilmente per costruirsi un futuro migliore”.

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza delle donne in situazioni di abuso domestico, ma anche sulla necessità di maggiore consapevolezza e intervento in tali circostanze. La storia di June Bunyan mette in luce le sfide che molte donne affrontano quotidianamente, spesso in silenzio, all’interno delle mura domestiche.

Le autorità locali stanno continuando le indagini sul caso, mentre la comunità di Los Angeles e la famiglia di June cercano giustizia per una vita spezzata. La notizia dell’omicidio ha suscitato una forte reazione pubblica, evidenziando l’importanza di affrontare il problema della violenza domestica e di fornire supporto alle vittime.



