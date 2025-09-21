Matrimonio a Ischia per Venus Williams e Andrea Preti: invitati senza telefono e con pantofole di lusso





La celebre tennista Venus Williams e l’attore Andrea Preti hanno ufficialmente coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio avvenuto sabato 20 settembre sull’incantevole Isola di Ischia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima e riservata, presso il suggestivo Faro di Punta Imperatore, a Forio, una delle location più affascinanti dell’isola, accessibile attraverso un sentiero di 155 gradini in pietra.





La scelta di mantenere un profilo basso durante l’evento è stata evidente, poiché gli ospiti non hanno potuto utilizzare cellulari o fotocamere. Secondo quanto riportato da Ilgolfo24, gli invitati hanno firmato un accordo di riservatezza che vietava la pubblicazione di foto e video sui social media. Questo approccio ha contribuito a garantire un’atmosfera di esclusività e privacy, lasciando i dettagli della cerimonia avvolti nel mistero. Fino a questo momento, non sono state diffuse immagini ufficiali della coppia.

Per rendere l’esperienza ancora più confortevole, agli ospiti sono state regalate pantofole di lusso, dal valore compreso tra 400 e 800 euro, per facilitare l’accesso alla location del matrimonio. Questo gesto ha dimostrato l’attenzione della coppia nei confronti dei propri invitati, desiderosi di assicurarne il massimo comfort durante la celebrazione.

Dopo lo scambio delle promesse, Williams e Preti hanno spostato i festeggiamenti in un noto ristorante dell’isola, il Lisola, dove hanno continuato a festeggiare fino a tarda notte. Gli chef Nino di Costanzo e il pizzaiolo Ivano Veccia hanno curato il menù, offrendo piatti prelibati per deliziare i palati dei presenti. Tra gli invitati si sono notati diversi volti noti, tra cui la sorella della sposa, Serena Williams, la tennista Caroline Wozniacki, la schermitrice Elisa Di Francisca, la cestista Lisa Leslie, il chitarrista Michael Lockwood, il modello Mattia Narducci e Carlos Fleming.

La relazione tra Venus Williams e Andrea Preti era stata ufficializzata dalla tennista lo scorso luglio, quando aveva parlato per la prima volta del loro legame. La scelta di celebrare il matrimonio in un luogo così pittoresco come Ischia riflette l’amore per la bellezza naturale e la tranquillità che offre l’isola, rendendola una cornice ideale per un evento così significativo.

Il matrimonio di Williams e Preti non è solo un momento personale per la coppia, ma rappresenta anche un evento di rilevanza mediatica, data la notorietà della tennista. La riservatezza con cui si è svolto l’evento ha attirato l’attenzione di molti fan e media, che ora attendono con curiosità eventuali dettagli e immagini che potrebbero emergere nei prossimi giorni.

Il giorno delle nozze è stato caratterizzato da un clima di festa e celebrazione, con gli invitati che hanno condiviso momenti di gioia e felicità. La scelta di limitare l’uso dei dispositivi elettronici ha permesso a tutti di vivere appieno l’esperienza, creando ricordi indimenticabili senza le distrazioni tipiche dei social media.



