Matteo muore a 29 anni durante una partita di calcetto: tra un mese sarebbe diventato papà





La tragedia ha colpito Porto Ercole, in provincia di Grosseto, con la morte di Matteo Legler, un giovane di 29 anni, avvenuta mercoledì 3 dicembre. Il ragazzo si è sentito male durante una partita di calcetto, accasciandosi improvvisamente a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione, sia sul campo che in ospedale, non è riuscito a sopravvivere.





Secondo le informazioni disponibili, i compagni di squadra di Matteo hanno immediatamente allertato i soccorsi dopo il malore. Sul posto, il giovane è stato defibrillato e, una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto. Purtroppo, le manovre di rianimazione eseguite dai medici non sono state sufficienti e il decesso è avvenuto attorno alle 22.30. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio.

La notizia della sua morte ha lasciato la comunità di Porto Ercole sconvolta. Matteo Legler era ben conosciuto e apprezzato non solo per il suo ruolo di direttore sportivo presso l’ASD Porto Ercole, ma anche per la sua personalità generosa e il suo impegno nel sociale. Avrebbe compiuto 30 anni a Natale e tra un mese sarebbe diventato padre, un evento che ora rimarrà tragicamente incompiuto.

Il presidente dell’ASD Porto Ercole, Giovanni Nieto, ha ricordato Matteo come “un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti”. Le sue parole sottolineano l’impatto positivo che Legler ha avuto sulla vita dei suoi compagni e dei bambini che ha allenato. “Senza il suo entusiasmo niente sarebbe stato possibile. Continueremo il nostro lavoro nel suo nome, per onorare uno sport e un paese che Matteo amava incondizionatamente”, ha aggiunto Nieto.

Anche il Comune di Monte Argentario ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media, evidenziando la “tragica e improvvisa scomparsa” di Matteo. In un post ufficiale, l’Amministrazione ha dichiarato: “L’Amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla ASD Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. In momenti così difficili, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita”.

La comunità di Porto Ercole ha dimostrato grande solidarietà nei confronti della famiglia di Matteo, con amici e conoscenti che si sono riuniti per offrire supporto e conforto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra coloro che lo conoscevano e lo rispettavano.

Matteo Legler era un esempio di dedizione e passione per lo sport, e la sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno nei confronti della comunità. Era conosciuto per la sua disponibilità ad aiutare gli altri e per il suo approccio positivo alla vita. La sua morte improvvisa ha scosso profondamente non solo gli amici e i familiari, ma anche tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di incrociare il suo cammino.



