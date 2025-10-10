Maurizio Belpietro furioso in diretta: “Ha fatto un capolavoro!” e si toglie più di un sassolino dalle scarpe





Nel corso della pandemia da Covid-19, abbiamo assistito all’emergere di figure di esperti, precedentemente sconosciuti al grande pubblico, che hanno acquisito una notevole visibilità. Con la conclusione della fase acuta della pandemia, tali figure non hanno cessato di esprimersi, continuando a lanciare allarmi e previsioni catastrofiche, come l’arrivo di nuove pandemie o il ritorno del Covid-19. Un comportamento analogo si osserva nel campo della politica internazionale, dove alcuni esperti mantengono un alto profilo mediatico.





MAURIZIO BELPIETRO

