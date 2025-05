Medici si scusano dopo che una donna è stata sottoposta a isterectomia per un “tumore” che si è rivelato non essere un cancro

Rhian Butlin ha dichiarato di essere stata “emotivamente esausta” dopo tutto ciò che ha dovuto affrontare durante il suo lungo calvario medico.





I medici del Regno Unito hanno rilasciato una formale scusa a una donna di 32 anni dopo che è stata sottoposta a isterectomia per curare ciò che si riteneva essere un tumore canceroso, per poi scoprire in seguito che non c’era alcun cancro.

Rhian Butlin le era stato detto di avere un cancro per il suo 32esimo compleanno, ma per diverse settimane dopo la diagnosi, c’era stata confusione su esattamente che tipo di cancro stesse affrontando.

Il suo incubo medico è iniziato nel settembre 2024. Si era recata dal suo medico lamentando intensi dolori addominali. Dopo una prima scansione, i medici avevano inizialmente sospettato che potesse avere la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), che può causare sintomi simili.

Ma poiché il dolore continuava a peggiorare e il suo stomaco iniziava a gonfiarsi in modo evidente, Rhian è tornata in ospedale. Una scansione più dettagliata questa volta ha mostrato un enorme tumore di 25 cm su uno dei suoi ovarî.

Secondo un post su GoFundMe scritto dalla sorella maggiore Lindsey Rice, Rhian ha attraversato un periodo molto difficile e spaventoso prima dell’intervento chirurgico volto a rimuovere il tumore. Ha avuto un accumulo di liquidi che doveva essere drenato. Ha sviluppato la sepsi ed è stata persino messa in coma indotto in un certo momento.

Una volta ristabilitasi abbastanza per sottoporsi all’operazione, i medici hanno rimosso non solo il tumore, ma anche il suo appendice e una parte del rivestimento del suo intestino. Sono stati prelevati campioni bioptici da tutte e tre le aree durante l’intervento chirurgico.

Rhian è stata dimessa per recuperare a casa, ma due mesi dopo è stata richiamata in ospedale. È stato allora che i medici le hanno detto che i risultati erano arrivati e che avevano commesso un errore. Ora ritenevano che potesse avere l’endometriosi, che a volte può sembrare molto simile a un cancro nelle scansioni mediche.

Rhian in seguito si è sottoposta a una colonscopia. Secondo Lindsey, quel test ha confermato che Rhian era libera dal cancro. Ma nonostante la notizia, Rhian ha detto di non sentirsi ancora se stessa.

Il giorno successivo, si è rivolta nuovamente al suo medico. È stato allora che le è stato detto di avere in realtà un cancro all’appendice.

Anche se il suo appendice era già stato rimosso, il cancro purtroppo si era diffuso. Ha raggiunto il suo bacino e i linfonodi, e in due mesi si è trasformato in una diagnosi aggressiva di stadio quattro.

Parlando con MailOnline, Rhian si è aperta su quanto l’intera esperienza l’abbia segnata. Ha detto: “Sono semplicemente emotivamente esausta. Sono costantemente spaventata e alcune notti a malapena riesco a dormire. È stato davvero un percorso spaventoso, per essere onesti. Ovviamente, ho avuto una isterectomia completa quando non ne avevo bisogno.”

“Ho avuto i miei ovarî rimossi quando non avevo un cancro ovarico e ho avuto il rivestimento del mio intestino rimosso quando non avevo un cancro intestinale. Poi a dicembre mi hanno rimosso l’appendice, ma solo mesi dopo hanno trovato il cancro lì.”

Rhian è una madre single e ora sta per iniziare diverse settimane di chemioterapia. Secondo la pagina GoFundMe della sua famiglia, al momento non è abbastanza forte da fare le cose che normalmente fa con i suoi figli.

“Lei è tutto per loro. Li ha cresciuti da sola fin dal primo giorno”, si legge nel post. Lindsey sta chiedendo alle persone di contribuire e aiutare a costruire un piccolo fondo in modo che la famiglia possa creare alcuni ricordi significativi insieme in questo momento incredibilmente difficile.

Se si desidera aiutare a sostenere Rhian e la sua famiglia, le donazioni possono essere effettuate attraverso il link GoFundMe condiviso dalla sorella.