Meloni addolorata per la morte di Papa Francesco: “Legame profondo, conservava i disegni di mia figlia”

La notizia della morte di Papa Francesco ha profondamente colpito la comunità internazionale, suscitando reazioni di cordoglio e riflessioni sul suo impatto globale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo dolore in una dichiarazione ufficiale da Palazzo Chigi, affermando: “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore”. Queste parole riflettono il rispetto e l’ammirazione per il Pontefice, la cui scomparsa è avvenuta questa mattina.





In una conversazione telefonica con il Tg1, Meloni ha adottato un tono più personale, rivelando la sua commozione. Ha descritto Papa Francesco come “il papa della gente, il papa degli ultimi”, e ha sottolineato il loro rapporto personale, dicendo: “Mancherà anche a me, avevamo uno straordinario rapporto personale”. La presidente ha evidenziato la frequenza e la profondità delle loro interazioni, che andavano oltre i ruoli istituzionali.

Giorgia Meloni ha elogiato la capacità del Papa di comunicare con semplicità, paragonandolo a un parroco con cui si può parlare di tutto. Ha ricordato il suo “carattere molto forte sempre accompagnato da uno straordinario senso dell’umorismo” e la sua abilità nel confortare gli altri nei momenti difficili. Ha anche osservato come il Papa abbia continuato a svolgere il suo compito fino all’ultimo, nonostante l’affaticamento evidente.

Sul piano istituzionale, Meloni ha ricordato con orgoglio l’invito rivolto a Papa Francesco per partecipare al G7, sottolineando l’importanza delle sue parole durante una sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Ha descritto questo evento come uno dei momenti più significativi del suo mandato.

In un aneddoto personale, Meloni ha raccontato come il Papa conservasse i disegni che sua figlia gli aveva regalato, dimostrando la sua attenzione ai piccoli gesti significativi, nonostante le grandi responsabilità che portava.

Nel messaggio ufficiale di Palazzo Chigi, la presidente ha sottolineato l’importanza delle meditazioni del Papa durante la Via Crucis, dove ha esortato il mondo a intraprendere un “cambio di rotta” verso una società che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”. Meloni ha promesso di perseguire questo ideale, impegnandosi a ricercare la pace e il bene comune.