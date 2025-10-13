Meloni alla firma del trattato di pace: l’obiettivo è dare all’Italia un ruolo centrale nel Mediterraneo





Oggi, Giorgia Meloni è presente a Sharm el Sheikh per partecipare a un importante vertice sul Medio Oriente, che segue la recente firma di un accordo per il processo di pace a Gaza. Questo incontro rappresenta un passo significativo per la premier, specialmente dopo un periodo di intensa pressione politica, durante il quale le opposizioni l’hanno accusata di essere corresponsabile del conflitto, arrivando persino a presentare una denuncia contro di lei alla Corte penale internazionale, sostenuta da intellettuali e attivisti di sinistra.





Meloni ha sempre respinto queste accuse, sottolineando con orgoglio il contributo dell’Italia come principale fornitore di aiuti a Gaza tra i paesi non musulmani, e ha evidenziato il sostegno dato ai feriti palestinesi, inclusi molti bambini, accolti nei nostri ospedali. La sua partecipazione al tavolo della pace e l’intenzione di inviare carabinieri sul campo sono parte di una strategia più ampia per stabilizzare la regione.

L’obiettivo principale di Meloni è la stabilizzazione del Medio Oriente, che considera fondamentale per riaffermare un ruolo attivo dell’Italia nel Mediterraneo e in Africa. Questo impegno è evidente nel piano Mattei, un’iniziativa che mira a consolidare i legami tra l’Italia e i paesi africani, promuovendo una cooperazione proficua.

Inoltre, la premier si trova in una posizione vantaggiosa grazie al ritorno sulla scena politica di Donald Trump, il quale ha recentemente compiuto un’importante mossa diplomatica. La sinistra italiana e internazionale fatica ad accettare il successo di Trump, ma Meloni è tra i pochi leader europei, insieme a Friedrich Merz, a sostenere un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, evitando le tensioni diplomatiche che caratterizzano i rapporti di altri leader come Emmanuel Macron e Pedro Sánchez.

Attualmente, Meloni sta valutando la sua partecipazione a una cena di gala organizzata dalla NIAF, una potente lobby degli italoamericani, che si terrà sabato a Washington. In questa occasione, potrebbe avere l’opportunità di incontrare nuovamente Trump. Parallelamente, la premier è impegnata nell’ultimazione della manovra di bilancio, mentre attende i risultati delle elezioni regionali in Toscana, che potrebbero offrire un’immagine di un centrodestra ancora competitivo, nonostante le difficoltà.

Il vertice di Sharm el Sheikh rappresenta un’importante opportunità per Meloni di rafforzare la posizione dell’Italia nel contesto internazionale e di contribuire attivamente alla ricerca di una soluzione per il conflitto in Medio Oriente. La stabilizzazione della regione è vista come un passo cruciale per garantire un futuro di pace e cooperazione, non solo per i paesi coinvolti, ma anche per l’Europa e il resto del mondo.

In questo scenario complesso, la premier si trova a dover navigare tra le pressioni interne e le aspettative internazionali, cercando di consolidare il suo ruolo di leader e di portavoce degli interessi italiani. La sua presenza al vertice potrebbe segnare un punto di svolta significativo per la politica estera italiana, in un momento in cui le dinamiche geopolitiche sono in continua evoluzione.

Con l’attenzione rivolta al processo di pace e alla stabilizzazione del Medio Oriente, Meloni si prepara a giocare un ruolo chiave nel rafforzare le relazioni tra l’Italia e i paesi della regione. La sua strategia mira a costruire un futuro di cooperazione e sviluppo, non solo per l’Italia, ma anche per l’intera area mediterranea e africana.



