Meloni incontra il Papa al Gemelli: “È lucido e attento, abbiamo riso come al solito”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato Papa Francesco al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato per polmonite bilaterale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita a Papa Francesco, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice, che è in ospedale da sei giorni, è stato inizialmente trattato per una bronchite e un’infezione alle vie respiratorie, ma successivamente gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale, presentando un quadro clinico definito “complesso”.





Durante la visita, Meloni ha avuto modo di parlare e scherzare con il Santo Padre, come riportato in una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi. “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni – si legge nella comunicazione ufficiale – ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del governo e dell’intera Nazione. Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto Meloni – Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo“.

Condizioni di salute del Papa

Le notizie riguardanti il colloquio tra Meloni e il Santo Padre hanno rassicurato i fedeli circa le condizioni di salute di Papa Francesco, che è apparso di buon umore durante l’incontro. Secondo le ultime informazioni, il quadro clinico del Pontefice sembra mostrare un lieve miglioramento, anche se la situazione rimane “ancora delicata”. Fonti qualificate, riportate dall’agenzia Adnkronos, hanno affermato che il Papa “sta meglio”, ma che il suo stato di salute richiede comunque attenzione.

Ieri, un bollettino della Sala stampa Vaticana ha confermato la diagnosi di polmonite bilaterale per il Pontefice, suscitando preoccupazione e dando origine a diverse “fake news”, come ribadito oggi dal Vaticano. Tuttavia, nella mattinata sono emerse notizie più rassicuranti: si è riferito che “la notte è passata tranquilla” e che “il cuore regge”. Inoltre, è stato comunicato che Papa Francesco ha fatto colazione e si è seduto in poltrona, segnali che indicano un miglioramento nel suo stato di salute.

All’interno del Policlinico Gemelli, l’atmosfera sembra essere meno tesa rispetto ai giorni precedenti. Nonostante ciò, la stampa è mantenuta a distanza e anche la visita della presidente Meloni è avvenuta lontano da telecamere e microfoni. I cronisti attendono l’arrivo del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che dovrebbe visitare il Papa al suo ritorno da un viaggio in Africa.

Le prossime 48 ore saranno cruciali per le condizioni di Papa Francesco, che ha 88 anni. La nuova terapia a cui è stato sottoposto dopo la conferma della polmonite bilaterale è un fattore determinante per il suo recupero. I medici stanno monitorando attentamente la risposta del Pontefice alla cura, consapevoli che la sua età e le condizioni cliniche rendono la situazione particolarmente fragile.

Reazioni e preoccupazioni

La visita di Giorgia Meloni al Papa ha suscitato reazioni positive tra i cittadini e i membri del governo, che vedono nella presenza della premier un segno di sostegno e vicinanza al Santo Padre in un momento così delicato. La salute di Papa Francesco è una questione di grande importanza non solo per i fedeli, ma anche per la comunità internazionale, data la sua influenza e il suo ruolo di guida spirituale.

In questo contesto, è fondamentale che le informazioni diffuse siano accurate e verificate, per evitare il diffondersi di notizie false che possano generare confusione e preoccupazione tra i fedeli. La comunicazione ufficiale del Vaticano e delle istituzioni italiane rimane cruciale per garantire la trasparenza e il corretto aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice.