Mentana fulmina Maria Elena Delia sul caso Flottilla: “Io lezioni dagli asini non ne accetto”

Scontro verbale tra Enrico Mentana e Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla. Il direttore del TgLa7 ha risposto con toni duri alle critiche ricevute per aver definito come “transumanza” il ritorno di centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza dopo il cessate il fuoco.

Dal palco di una manifestazione a Bologna, dove era presente anche Patrick Zaki, Delia aveva accusato Mentana di aver disumanizzato il popolo palestinese utilizzando quel termine:

“Mentana ha parlato di transumanza dei palestinesi. È un termine che si usa per le greggi, per gli animali. L’informazione di questo Paese è stata complice di due anni di genocidio e dei 75 anni di occupazione di Gaza e della Cisgiordania”, ha dichiarato, criticando duramente il mondo dei media italiani.