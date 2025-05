Mentre mi godevo la spiaggia con mio marito, una donna si è precipitata da noi, si è inginocchiata e ha pronunciato il suo nome

Mentre io e John ci stavamo rilassando nella beatitudine del nostro anniversario di matrimonio sulla spiaggia, una donna in costume da bagno è corsa da noi, si è inginocchiata davanti a lui e ha pronunciato il suo nome. Il mio cuore si è fermato. Chi era lei e cosa poteva volere da mio marito? Poco avrei immaginato che quel giorno mi aspettava un risveglio straziante.





“JOHN… No, ti prego, non lasciarmi… John!” ho urlato, sobbalzando in un letto vuoto. Il mio cuore stava battendo all’impazzata mentre realizzavo che era solo un incubo. Sono Rosa, e ho appena fatto il peggior sogno di sempre. Mio marito John mi aveva abbandonata in qualche paradiso tropicale, circondato da acque turchesi e palme ondeggianti. Mentre il sole del mattino sbirciava attraverso le tende, ho cercato di scuotermi di dosso quella sensazione di disagio.

“Rosa? Stai bene?” la voce di John proveniva dal corridoio. Apparve sulla porta con un’espressione preoccupata.

Sospirai di sollievo. “Sì, solo un brutto sogno. Che ora è?”

“È quasi le 9. Ho fatto il caffè,” disse con un sorriso. “Oh, e buon anniversario, tesoro.”

I miei occhi si spalancarono. Come avevo potuto dimenticarlo? Era il nostro 10° anniversario di matrimonio! Saltai giù dal letto e lo abbracciai. “Buon anniversario, John! Non riesco a credere che siano già passati dieci anni.”

Gli occhi di John brillavano di eccitazione. “Ho una sorpresa per te. Chiudi gli occhi e tendi le mani.”

Feci come mi aveva chiesto, sentendo qualcosa di leggero posato nei miei palmi. Quando aprii gli occhi, vidi due biglietti aerei.

“Non può essere,” ho ansimato, leggendo la destinazione. “La Repubblica Dominicana? Sei serio?”

John sorrise. “Prepara le valigie, tesoro. Partiamo tra tre ore.”

Strillai di gioia, ricoprendo il suo viso di baci. “John, è incredibile! Non riesco a credere che tu abbia fatto tutto questo!”

“Meglio sbrigarsi,” rise. “Hai 20 minuti per fare la valigia prima di dover partire.”

Mentre mi affrettavo a mettere vestiti in una valigia, non potevo fare a meno di sentire un pizzico di colpa. John era stato così impegnato con il lavoro ultimamente, e non l’avevo visto molto. Questo viaggio era esattamente ciò di cui avevamo bisogno per riconnetterci.

“Pronti per la nostra avventura?” chiese John, appoggiato allo stipite della porta.

Chiusi la valigia e sorrisi. “Con te? Sempre.”

Il volo per la Repubblica Dominicana è stato un turbinio di eccitazione e anticipazione. Mentre scendevamo dall’aereo, l’aria tropicale calda ci avvolse come un abbraccio accogliente.

“Oh mio Dio, John, è bellissimo!” esclamai, ammirando la lussureggiante vegetazione e i colori vivaci che circondavano l’aeroporto.

John strinse la mia mano. “Aspetta di vedere dove alloggiamo.”

Un’elegante auto nera ci aspettava per portarci al nostro resort. Mentre percorrevamo la costa, non riuscivo a staccare gli occhi dalle scintillanti acque turchesi.

“Non riesco a credere che tu abbia tenuto tutto questo segreto,” dissi, voltandomi verso John. “Da quanto tempo stai pianificando questo?”

Mi regalò un sorriso furbo. “Diciamo solo che non è stato facile con tutti quei turni serali in ufficio.”

Una fitta di colpa mi colpì mentre ricordavo quanto fossimo stati distanti ultimamente. “Mi dispiace di essere stata così presa dalle mie cose. So che il tuo nuovo progetto è stato impegnativo.”

L’espressione di John si addolcì. “Ecco perché siamo qui. Niente lavoro, nessuna distrazione. Solo noi.”

L’auto si fermò davanti a un resort mozzafiato affacciato sulla spiaggia. Le palme ondeggiavano nella brezza e potevo sentire il dolce sciabordio delle onde sulla riva.

“Benvenuti in paradiso!” annunciò il nostro autista con un sorriso.

Mentre facevamo il check-in, non riuscivo a smettere di ammirare il lussuoso ingresso. “John, questo deve essere costato una fortuna,” sussurrai.

Lui mi strizzò l’occhio. “Solo il meglio per la mia ragazza.”

La nostra camera era ancora più spettacolare – una spaziosa suite con un balcone privato che si affacciava sull’oceano. Mi affacciai al balcone, inspirando l’aria salata.

John mi raggiunse, avvolgendomi la vita con le braccia. “Che ne pensi? Ne è valsa la pena l’attesa?”

Mi voltai tra le sue braccia, guardando nei suoi caldi occhi marroni. “È perfetto. Sei perfetto.”

Si chinò per baciarmi e per un momento tutti i miei problemi svanirono. Quando ci separammo, lo stomaco di John emise un forte brontolio, facendoci ridere entrambi.

“Immagino che sia il nostro segnale per cercare qualcosa da mangiare,” ridacchiai. “Che ne dici di andare in spiaggia e prendere qualche spuntino?”

John sorrise. “Ti sfido a chi arriva per primo in acqua!”

Mentre correvamo verso il luccicante mare, mano nella mano, non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che questo viaggio avrebbe cambiato tutto.

I giorni successivi furono un turbinio di sole, sabbia e pura beatitudine. Ci siamo sdraiati in spiaggia, sorseggiando cocchi freschi e deliziando il palato con frutti di mare. Ogni sera abbiamo ballato la bachata sotto le stelle, i nostri corpi che si muovevano in perfetta sincronia.

La terza sera, ci siamo sdraiati su un lettino da sole, guardando il tramonto dipingere il cielo di brillanti sfumature di arancione e rosa. Ho appoggiato la testa sul petto di John, ascoltando il suo battito cardiaco regolare.

“Perché non l’abbiamo fatto prima?” ho chiesto, tracciando cerchi pigri sul suo braccio.

La risata profonda di John mi fece vibrare il petto. “Non potevo pensare a un momento migliore del nostro anniversario. E volevo che fosse una sorpresa.”

Ho inclinato la testa per guardarlo. “Beh, considera che sono rimasta completamente sorpresa e viziata.”

Mentre eravamo sdraiati lì, pensavo alla piccola sorpresa che avevo per John. La mia mano si posò inconsciamente sul mio stomaco, dove il nostro piccolo segreto stava crescendo. Avevo scoperto di essere incinta proprio prima del viaggio e avevo aspettato il momento perfetto per dirglielo.

“A cosa stai pensando?” mi chiese John, notando la mia espressione pensierosa.

Gli sorrisi misteriosamente. “Oh, niente. Sto solo pensando a quanto sono fortunata.”

Mi baciò sulla testa. “Sono io il fortunato.”

Mentre gli ultimi raggi di sole dipingevano il cielo di brillanti arancioni e rosa, John si alzò di scatto. “Ehi, vuoi fare una passeggiata in spiaggia? I tramonti qui sono sempre magici.”

Annuii entusiasta, già pianificando come rivelargli la mia notizia. “Sembra perfetto.”

Passeggiammo mano nella mano lungo la riva, l’acqua calda che lambiva i nostri piedi. La luce morente gettava una patina dorata sulla spiaggia, rendendola magica.

Presi un respiro profondo, toccando la piccola scatola regalo che avevo portato da New York.

“John, c’è una cosa che voglio dirti—” dissi.

Improvvisamente, una figura apparve nella luce fioca, correndo verso di noi. Prima che potessi elaborare cosa stesse succedendo, una donna in costume da bagno bianco si inginocchiò davanti a John.

“John!” gridò. “Sei l’amore della mia vita. È ora che smetti di fingere e le dici tutto. Voglio che tu sia il mio unico e solo. Vuoi sposarmi?”

Mi sono bloccata, la mano ancora stretta attorno alla scatola regalo in tasca. Il mondo sembrava inclinarsi sui suoi assi mentre passavo lo sguardo dalla donna a John, in attesa che dicesse qualcosa… qualsiasi cosa… per spiegare cosa stesse succedendo.

Il viso di John si scolorì, la bocca che si apriva e si chiudeva senza emettere suoni. E poi, al mio totale sgomento, scoppiò a ridere.

Il mio cuore martellava nel petto mentre la risata di John riecheggiava sulla spiaggia. Era forse uno scherzo di cattivo gusto?

Ho guardato inorridita mentre si chinava per aiutare la donna a rialzarsi, tirandola in un abbraccio stretto.

“Non potevi scegliere un momento migliore, vero?” ridacchiò John, ancora tenendo stretta la sconosciuta.

Le lacrime mi pizzicarono gli occhi mentre trovavo la voce. “Che diavolo sta succedendo? John, chi è lei?” ho strozzato, la mia precedente gioia svanita come la nebbia al sole.

L’incubo che avevo avuto la mattina del nostro anniversario mi tornò in mente. John che mi abbandonava da solo in un paradiso tropicale… Era forse una versione distorta di quel sogno che si stava avverando?

John si voltò verso di me, gli occhi che si spalancavano nel vedere le lacrime sul mio viso. “Rosa, tesoro, mi dispiace così tanto,” disse in fretta, avvicinandosi a me. “Questa è Julia. Abbiamo studiato insieme all’università.”

Julia sorrise, porgendomi la mano. “Piacere di conoscerti, Rosa. Spero di non averti spaventata troppo.”

Fissai la sua mano, incapace di elaborare ciò che stava accadendo. John continuò: “Una volta l’ho presa in giro durante una rappresentazione teatrale e tutti hanno riso. Mi ha promesso che si sarebbe vendicata un giorno, e immagino che questo sia il suo momento!”

Julia annuì entusiasticamente. “Esatto! L’ho visto da lontano e ho passato 20 minuti a cercare di capire se fosse davvero lui. Quando ne sono stata sicura, non ho potuto resistere a organizzare un piccolo scherzo!”

Mentre le loro parole si facevano strada, la tensione nel mio corpo iniziò lentamente a sciogliersi. Era solo uno scherzo. Uno stupido scherzo mal tempestato.

“Tu… non mi stai lasciando, vero?” chiesi nervosamente a John.

Il suo viso si addolcì mentre mi attirava tra le sue braccia. “Mai, Rosa. Mi dispiace così tanto averti spaventata. Non avevo idea che Julia fosse qui o che avrebbe fatto una cosa del genere.”

Lasciai sfuggire una risata tremante, colpendogli delicatamente il petto con il pugno. “Mi hai quasi fatto venire un infarto, idiota.”

Mentre il sollievo mi invadeva, mi ricordai della scatola regalo in tasca. Forse ora era il momento perfetto dopo tutto.

“Tesoro,” dissi, allontanandomi per guardare John. “Mi dispiace, non mi inginocchierò, ma… c’era una cosa che volevo dirti qualche minuto fa.”

Tirai fuori la piccola scatola e la misi nella sua mano.

Gli occhi di John si spalancarono, un’espressione di pura gioia che gli illuminava il viso quando aprì la scatola e ne estrasse una delicata catenina d’argento con un piccolo ciondolo a forma di piedini di bambino.

“Tu… noi… Oh mio Dio, Rosa!” Mi sollevò da terra, facendomi girare mentre entrambi ridevano.

“Sono incinta!” rivelai con un sorriso.

Julia ci guardava con un sorriso. “Beh, immagino di aver perso la mia occasione. Congratulazioni a voi due! Lasciatemi fare una foto per immortalare il momento.”

Mentre John mi rimetteva a terra, si voltò verso Julia. “Grazie, Julia. E mi hai davvero fregato questa volta!”

“Te l’avevo detto!” rise Julia. “Ma sul serio, congratulazioni. Vi meritate tutta la felicità.”

Ci siamo fatti fotografare in fretta, in controluce contro il brillante arancione e rosa del tramonto. Mentre Julia diceva addio e tornava in spiaggia, John mi cinse la vita con il braccio.

“Quindi,” disse, la voce piena di meraviglia, “diventeremo genitori.”

Annuii, appoggiandomi a lui. “Sì, papà! Sei felice?”

La risposta di John fu un bacio profondo e appassionato che mi lasciò senza fiato. Quando ci separammo, appoggiò la fronte contro la mia. “Non sono mai stato così felice. Ti amo, Rosa.”

“Anch’io ti amo,” sussurrai, la mia mano che trovava la sua e intrecciava le dita.

Mentre stavamo lì, la brezza calda che ci scompigliava i capelli e il suono delle onde nelle nostre orecchie, mi invase una sensazione di pace ed eccitazione. Con questo piccolo fagotto di gioia nel mio grembo e il mio John al mio fianco, non vedevo l’ora che arrivasse solo felicità.

“Pronti per tornare?” chiese John, raccogliendo i nostri bagagli.

Annuii, lanciando un ultimo sguardo al bellissimo tramonto. “Pronta per qualsiasi cosa, finché sarà con te.”

Mano nella mano, tornammo al resort, i nostri cuori pieni d’amore e le nostre menti colme di sogni per il futuro. Questo viaggio era stato molto più di una semplice celebrazione dell’anniversario. Era l’inizio di un nuovo capitolo delle nostre vite e non vedevo l’ora di scoprire quali avventure ci aspettassero.