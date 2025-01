“Mi ha fatto una cosa bruttissima”: Amanda attacca Mariavittoria al Grande Fratello

Momento di furia per Amanda al Grande Fratello. La concorrente ha deciso di esprimere tutta la sua rabbia nei confronti di Mariavittoria, utilizzando parole forti e accusatorie. Amanda ha ammesso di essere stata profondamente colpita dal comportamento della Minghetti, che non si sarebbe mai aspettata, soprattutto dopo aver creduto di aver creato un buon legame con lei.





Tuttavia, qualcosa è cambiato improvvisamente, e Amanda non ha perdonato Mariavittoria. L’attacco è avvenuto subito dopo la puntata in diretta del 23 gennaio, di fronte ad altri due concorrenti, Luca e Javier. Amanda ha perso il controllo quando ha scoperto la decisione di Mariavittoria.

“Sono sconvolta per Mariavittoria che fino a un minuto prima mi aveva detto ‘che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Non ragiona con la sua testa. Ha una testa pensante? Della coerenza? Zero! Zero! Ha 31 anni, mio figlio di 16 anni, anzi, anche mio figlio di 10 anni non avrebbe mai fatto una roba del genere lasciandosi trascinare”, ha dichiarato Amanda, visibilmente furiosa.

La causa della sua rabbia risiedeva nella scelta di Mariavittoria di nominarla durante la puntata. Mariavittoria non ha gradito la crescente amicizia tra Amanda, Luca e Helena, e ha deciso di prendere posizione contro di lei. Amanda ha continuato il suo sfogo: “Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Ho finito la pazienza, non serve a niente quella. Esaurita, mi ha detto che questa nomination sia da incentivo.”

L’attacco è proseguito con parole ancora più dure: “Ma incentivo di che, a mandarti a quel paese. Ma una volta per tutte. Certo, mi hai incentivato alla grande, pessima. Orrenda, orrenda, orrenda. Si è contraddetta da sola. La parola nella tua vita ha un valore? Esiste? Sei finta, sei falsa, sei senza testa, ti lasci trascinare. Questa è follia.”

Amanda, ormai esasperata, ha concluso il suo sfogo, lasciando il pubblico e i compagni di avventura senza parole. Questo confronto tra le due sembra destinato a diventare uno dei momenti più discussi nella Casa, suscitando opinioni contrastanti tra i concorrenti e gli spettatori.