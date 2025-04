“Mi ha picchiato per 50 anni, non voglio tornare da lui”: anziana denuncia il marito prima di morire

Per quasi cinquant’anni, una donna di 80 anni ha vissuto nel silenzio, sopportando le violenze inflitte dal marito. La sua storia è emersa solo quando, ricoverata in ospedale per un tumore al pancreas, ha trovato il coraggio di confidarsi con i medici. “Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mio marito, che mi picchia da anni”, ha dichiarato, chiedendo di rimanere in ospedale per trascorrere le sue ultime settimane in un ambiente sicuro.





La vittima, come riportato da La Repubblica e Il Corriere di Torino, è deceduta nel settembre 2023, dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro in fase terminale nell’estate dello stesso anno. I medici, non potendo fare altro che fornirle cure palliative, le avevano suggerito di tornare a casa per passare il suo ultimo periodo circondata dai familiari. Tuttavia, la donna ha rifiutato categoricamente, affermando che la sua casa non era un rifugio, ma un luogo di paura e sofferenza, segnato da anni di abusi.

Il marito, anch’egli ottantenne, è attualmente sotto processo con l’accusa di maltrattamenti. La sentenza è attesa per il 15 aprile. L’inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Barbara Badellino, ma la vittima è deceduta prima che il magistrato potesse raccogliere la sua testimonianza o disporre un incidente probatorio. Durante il processo, i figli della coppia hanno confermato le violenze subite dalla madre, spiegando che gli abusi erano continuati fino a quando non avevano lasciato la casa paterna.

Le ultime volontà dell’anziana sono state condivise non solo con i medici, ma anche con una volontaria di un centro dedicato alle donne vittime di violenza. Il suo rifiuto di tornare a casa ha rappresentato un drammatico atto di denuncia, un disperato bisogno di fuggire per sempre da un ambiente ostile.

Il caso ha suscitato un forte impatto sull’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla solitudine e la paura che spesso impediscono alle vittime di violenza domestica di chiedere aiuto. L’anziana, nonostante la gravità della sua malattia, ha dimostrato una determinazione straordinaria nel voler evitare il ritorno a una vita di sofferenza.

La testimonianza dei figli è stata cruciale nel delineare un quadro chiaro delle violenze subite dalla madre. Hanno raccontato come gli abusi siano proseguiti per anni, creando un clima di terrore e impotenza all’interno della loro famiglia. Questo scenario ha reso ancora più difficile per la donna trovare il coraggio di denunciare il marito, un passo che molte vittime di violenza domestica non riescono a compiere.

La vicenda ha messo in luce la necessità di un maggiore supporto per le donne in situazioni di violenza domestica. Le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di questi temi sono chiamate a fare di più per garantire che le vittime possano ricevere aiuto e protezione. La storia dell’anziana è un triste promemoria della realtà che molte donne affrontano, spesso in silenzio e solitudine.

La denuncia tardiva della donna ha aperto un’importante discussione sulla necessità di creare spazi sicuri per le vittime di violenza, dove possano sentirsi protette e supportate. La sua scelta di non tornare a casa è un chiaro segnale della gravità della situazione, evidenziando quanto possa essere difficile per le vittime rompere il ciclo della violenza.