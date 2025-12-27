Mia figlia è morta mentre stava dando alla luce una bambina nata morta.





A giugno, la mia unica figlia femmina, su quattro figli, doveva partorire il suo primo bambino. Durante tutta la gravidanza sembrava che andasse tutto bene, ed entrambe le famiglie erano piene di gioia ed entusiasmo, perché sarebbe stato il primo nipotino da entrambe le parti.

Durante il parto, però, le cose sono precipitate: ha perso una quantità enorme di sangue e, purtroppo, è morta. Anche sua figlia è nata senza vita.





Sono completamente distrutto. Ho già perso entrambi i miei genitori, due fratelli, la mia migliore amica d’infanzia e mia moglie, ma tutto il dolore che ho provato per loro messi insieme non è nulla in confronto a questo. Era una donna adulta e sposata, ma per me era ancora la mia bambina. La amavo profondamente. Seppellirla è stata l’esperienza più dolorosa che abbia mai vissuto.

Ora è Natale e tutti intorno a me festeggiano con i loro figli e nipoti, mentre io sono qui sapendo che la mia bambina è sotto terra e che il suo corpo probabilmente ha già iniziato a decomporsi. Mi manca terribilmente.

Anche quando era cresciuta, anche dopo il matrimonio, mi accoglieva sempre con un grande abbraccio e un bacio sulla guancia. Non avrò mai più nemmeno un secondo con lei. Non riesco ad andare avanti, davvero. Non ce la faccio più.



