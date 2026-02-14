Oro alla Francia nel pattinaggio artistico, scoppia la polemica: dubbi sui voti del giudice





Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Madison Chock ed Evan Bates hanno ottenuto un’importante medaglia d’argento nella gara di danza sul ghiaccio, segnando la loro migliore prestazione individuale. Tuttavia, il loro secondo posto ha sollevato polemiche riguardanti il sistema di valutazione del pattinaggio artistico. Al centro delle controversie ci sono stati i voti della giudice francese Jezabel Dabouis, accusata di aver influenzato il risultato finale a favore della coppia francese, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, che hanno conquistato l’oro.





La vittoria della coppia transalpina ha sorpreso molti, poiché hanno superato gli americani, tre volte campioni del mondo, per una manciata di punti. Gli spettatori e gli appassionati di sport hanno iniziato a discutere non solo delle capacità artistiche e tecniche dei pattinatori, ma anche delle modalità con cui si è realizzata questa vittoria. La polemica è esplosa sui social media, soprattutto dopo la pubblicazione dei punteggi della giudice Dabouis, che sembrerebbe aver favorito i vincitori.

Durante la competizione, Chock e Bates avevano inizialmente il controllo della gara, con cinque dei nove giudici che hanno assegnato loro il punteggio più alto. Tuttavia, quattro giudici, tra cui Dabouis, hanno preferito la coppia francese. La giudice francese ha assegnato un punteggio significativamente più basso agli americani, contribuendo così a un divario decisivo. In particolare, Beaudry e Cizeron hanno ricevuto un punteggio medio di 6,45 punti più alto, mentre Chock e Bates sono stati penalizzati con un -7,19.

La situazione ha portato a un’analisi approfondita dei punteggi, evidenziando come la giudice francese abbia “gonfiato” i punteggi per la coppia francese, mentre ha assegnato punteggi inferiori ai loro avversari statunitensi. Durante un’intervista rilasciata a CBS, Chock e Bates, che sono anche sposati, hanno chiesto un sistema di giudizio più trasparente, pur evitando di approfondire ulteriormente la questione, che già suscita molte discussioni negli Stati Uniti.

Un punto critico è emerso durante la danza libera, quando Dabouis ha assegnato a Fournier Beaudry e Cizeron 137,45 punti, il secondo punteggio più alto tra tutti i giudici. In contrasto, è stata l’unica a non dare ai rappresentanti statunitensi più di 130 punti, assegnando loro 129,74. I giudici statunitensi e cinesi, invece, hanno valutato la coppia americana con punteggi di 137,67 e 136,95, rispettivamente.

Queste discrepanze nei punteggi hanno alimentato la discussione sull’equità e sull’integrità del sistema di giudizio nel pattinaggio artistico, un tema che riemerge frequentemente in competizioni di alto livello. La vicenda ha messo in luce le complessità e le incongruenze che possono sorgere quando le valutazioni artistiche sono soggettive e influenzate da fattori esterni.

Mentre le polemiche continuano a infiammarsi, la coppia americana si trova ora a riflettere sulla propria esperienza e sul futuro. Chock e Bates hanno dimostrato grande professionalità e sportività, nonostante le frustrazioni legate al risultato finale. La loro determinazione e il loro impegno nel pattinaggio artistico rimangono evidenti, e i due atleti sono pronti a continuare a competere ai massimi livelli.



