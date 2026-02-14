Fiume Crati esonda a Sibari: i Vigili del Fuoco salvano mamma e bimba in elicottero, 40 evacuati





A causa delle avverse condizioni meteorologiche che persistono in Calabria, il fiume Crati ha rotto gli argini, provocando gravi allagamenti nella zona di Laghi di Sibari, in provincia di Cosenza. L’esondazione ha colpito numerose abitazioni, coinvolgendo decine di famiglie. Le autorità locali hanno mobilitato le squadre fluviali e l’elicottero dei Vigili del Fuoco per far fronte all’emergenza e prestare soccorso a chi si trovava in difficoltà.





Durante un intervento di salvataggio, gli operatori dei Vigili del Fuoco si sono calati dall’elicottero Drago 165 per raggiungere una madre e la sua bambina, rimaste isolate a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. La donna, bloccata sul tetto della propria abitazione, è stata agganciata con un verricello e sollevata insieme alla sua piccola, portando a termine un’operazione delicata ma fondamentale.

Questo salvataggio è solo uno dei tanti effettuati in seguito alla rottura degli argini del Crati. Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco documentano le fasi critiche dell’evacuazione di oltre 40 persone intrappolate nelle loro case a causa dell’improvviso aumento del livello dell’acqua. Le operazioni di soccorso sono state intense e hanno richiesto un grande impegno da parte delle squadre di emergenza.

Dal 11 al 14 febbraio, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un totale di 521 interventi nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. In particolare, in provincia di Cosenza, le esondazioni dei fiumi Crati, Busento e Campagnano hanno causato gravi allagamenti, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei residenti.

A Cassano allo Ionio, le autorità hanno disposto l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone a causa della situazione critica. Grazie all’impiego dell’elicottero Drago 165, sono state recuperate e messe in salvo 10 persone a Cosenza, inclusi due bambini. A Grisolia, altre dieci persone sono state tratte in salvo utilizzando gommoni fluviali, evidenziando l’efficacia delle operazioni di soccorso in un contesto così difficile.

Inoltre, a Lamezia Terme, il personale di emergenza ha salvato due cittadini a seguito di una frana, dimostrando la prontezza e la professionalità dei soccorritori nel gestire situazioni di emergenza. Le squadre di soccorso continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza a chi ne ha bisogno, mentre le condizioni meteorologiche rimangono avverse.

Il maltempo ha avuto un impatto devastante su molte comunità calabresi, evidenziando la vulnerabilità delle aree colpite e la necessità di misure preventive per affrontare eventi climatici estremi. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e per fornire supporto a coloro che hanno subito danni a causa delle inondazioni.



