Mia suocera di 79 anni ha preso un cucciolo: è una pessima idea o sto solo esagerando?

Non riesco a nascondere un misto di incredulità e frustrazione. La mia suocera, che ha 79 anni, ha appena preso un cucciolo, e sono sinceramente preoccupata. Non fraintendetemi: amo i cani e so bene quanta gioia possa portare un amico a quattro zampe. Ma c’è una grande differenza tra adottare un cane quando si è giovani e pieni di energie e farlo quando si è anziani, si vive da soli e si hanno problemi di salute.





Quando me lo ha detto per la prima volta, ho pensato fosse uno scherzo. È sempre stata una donna indipendente, ma so che la sua salute non è più quella di una volta. Ha difficoltà a muoversi, e star dietro a un cucciolo mi sembra un impegno immenso.

Chiunque abbia mai avuto un cucciolo sa quanta fatica richieda. Addestramento, attenzioni continue, visite veterinarie, passeggiate quotidiane… è un lavoro a tempo pieno. I cuccioli hanno energia da vendere, combinano guai, mordicchiano tutto, e lasciano “sorprese” ovunque. Senza contare i costi per mantenerli in salute.

Ho espresso le mie preoccupazioni a mio marito, ma lui ha scrollato le spalle:

“Lo vuole. È una sua scelta.”

Sì, tecnicamente è vero, ma non riesco a smettere di pensare a come questa decisione potrebbe influire su di lei.

Le ho suggerito un animale domestico più semplice da gestire—qualcosa che le facesse compagnia ma fosse meno impegnativo. Ho anche proposto di adottare un cane anziano, già educato, che potesse godersi la tranquillità della casa. Ma lei non ne ha voluto sapere.

— “No, voglio un cucciolo,” ha insistito con gli occhi che brillavano. “Mi terrà attiva e mi darà uno scopo.”

Per quanto io desideri rispettare la sua decisione, mi sembra una scelta destinata a trasformarsi in un disastro. Cosa succederà quando la sua salute peggiorerà ulteriormente e non riuscirà più a stare dietro alle esigenze del cane? E se si affezionasse troppo, ma non riuscisse più a gestirlo? In quel momento, il peso ricadrà inevitabilmente sulla famiglia. E chi, secondo voi, si troverà a dover sistemare tutto? Esatto: io.

Voglio bene a mia suocera, ma non posso fare a meno di pensare che stia commettendo un errore evitabile. Non è più una ragazzina, e le sue energie non sono quelle di una volta. I cuccioli richiedono moltissimo impegno, e temo che lei non abbia valutato appieno le conseguenze a lungo termine.

Una possibile via di mezzo?

So che mia suocera è una donna tenace e, in parte, rispetto questa sua determinazione. È sempre stata indipendente, decisa. Ma non posso fare a meno di chiedermi se dietro questa scelta non si nasconda qualcosa di più profondo: la solitudine? Il desiderio di sentirsi utile? Forse il bisogno di affetto e di cura che un cucciolo può colmare?

Negli ultimi giorni, ho riflettuto molto. E se cercassimo una soluzione che le permettesse di avere il cucciolo ma con meno stress? Potremmo, ad esempio, organizzarci per farle avere l’aiuto di un dog-sitter regolare o trovare un modo per alleggerirle la gestione quotidiana.

Non voglio essere quella che porta solo negatività, ma ho un brutto presentimento. Non vorrei trovarmi nella situazione di dovermi occupare di un cane cresciuto troppo in fretta, solo perché nessuno ha voluto affrontare con realismo la situazione.

Al tempo stesso, desidero che mia suocera sia felice e serena. Voglio sostenere le sue scelte. Ma non voglio nemmeno sentirmi obbligata ad assumermi responsabilità non mie per una decisione che, secondo me, era facilmente evitabile.

Forse sto esagerando. O forse sono semplicemente l’unica a vedere i possibili problemi all’orizzonte. Il pensiero di un cucciolo che morde le scarpe, la sveglia nel cuore della notte e ha bisogno di attenzioni continue mi preoccupa davvero per lei.

Un pomeriggio, decisi di farle visita senza preavviso. Appena entrai in casa, rimasi colpita. L’ambiente, di solito ordinato, era ora pieno di giochi per cani, tappetini igienici e un’atmosfera di caos diffuso. Lei era seduta sul divano, stanca ma sorridente, mentre il cucciolo le tirava il maglione.

— “Hai bisogno di aiuto?” le chiesi, cercando di nascondere la mia preoccupazione.

— “È faticoso, ma ne vale la pena,” mi rispose con un sorriso affaticato ma sincero.

Guardandomi attorno, però, capii quanto fosse pesante per lei quella nuova routine. La casa non era più la stessa, e la sua energia sembrava svanita sotto il peso delle esigenze del cucciolo. Mi sentii in colpa. Forse ero stata troppo dura. Forse avevo sottovalutato il suo bisogno di compagnia.

Dopo molte riflessioni, ho compreso una cosa fondamentale: le mie preoccupazioni sono valide, ma il vero equilibrio sta nel sostenere senza invadere. Posso non condividere la sua decisione, ma è la sua vita. E ha il diritto di viverla come desidera.

Alla fine, ciò che conta è che non si senta sola, che sappia di poter contare su di noi. Magari non sarà semplice, ma come famiglia dobbiamo trovare il modo di esserle vicini e aiutarla a gestire la situazione.

È una dinamica complessa, e non so ancora come andrà a finire. Ma una cosa è certa: sarò più presente, per lei e per il cucciolo. Perché la famiglia significa esserci, anche quando non condividiamo le scelte di chi amiamo.