



Il 28 ottobre, durante una conferenza stampa a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato le notizie riguardanti l’accerchiamento delle forze ucraine a Pokrovsk e Mirnograd. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Zelensky ha affermato: “I nostri combattenti – parola di Zelensky – non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo”. Tuttavia, diversi media, tra cui la tedesca Berliner Zeitung e i britannici The Telegraph e Spectator, presentano un quadro differente, suggerendo che le truppe ucraine siano effettivamente in pericolo. Il titolo di un articolo del Spectator è emblematico: “Chi salverà le truppe ucraine a Pokrovsk?”, dove l’autore esorta le autorità ucraine a intervenire per evitare un destino simile a quello già vissuto in passato.





Secondo le analisi, il comando militare ucraino ha spesso faticato a mantenere un equilibrio tra la difesa dei territori e la salvaguardia delle vite dei soldati. L’articolo sottolinea che in diverse occasioni le forze ucraine sono state lasciate circondare piuttosto che ritirarsi in tempo utile. La situazione attuale a Pokrovsk sembra riproporre lo stesso dilemma tra la protezione dei soldati e il mantenimento del territorio.

Un esempio recente citato dagli analisti è l’assedio di Bakhmut nel 2023, dove Zelensky decise di mantenere le posizioni a ogni costo, ignorando i consigli dei suoi alleati statunitensi e del suo stato maggiore. Nonostante gli avvertimenti che la battaglia era impossibile da vincere, il presidente ha scelto di resistere. Il colonnello Pavlo Palisa, comandante ucraino della difesa della città, ha dichiarato al Washington Post di non essere mai stato informato delle raccomandazioni dell’intelligence statunitense.

Il 17 febbraio 2024, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Zelensky ha annunciato di aver ordinato il ritiro delle truppe da Avdiivka per proteggere i soldati e ottenere posizioni difensive più favorevoli. “La capacità di salvare il nostro popolo è il compito più importante per noi. Per evitare di essere circondati è stato deciso di ritirarsi su altre linee”, ha affermato il presidente. Tuttavia, questa dichiarazione è stata percepita come strumentale, rivolta principalmente al pubblico ucraino.

Nonostante le obiezioni del generale Valery Zaluzhny, predecessore di Alexander Syrsky, il vertice politico di Kiev ha spesso rifiutato l’idea di ritirate strategiche, continuando a sostenere battaglie costose in termini di perdite umane. Il ritiro da Avdiivka è stata una delle prime decisioni significative assunte da Syrsky, che ha preso il comando dopo la rimozione di Zaluzhny. Tuttavia, questa ritirata è stata imposta dallo sfondamento delle linee russe, che ha portato alla morte di circa 1.500 soldati ucraini e a un numero simile di feriti, molti dei quali non sono riusciti a ripiegare.

Poco più di un anno fa, mentre le forze russe avanzavano su Ugledar, nel sud del Donetsk, Syrsky ha impartito l’ordine di ritirata troppo tardi, lasciando i soldati ucraini esposti al fuoco nemico. Si dice che Zelensky avesse ordinato a Syrsky di mantenere la città fino alla fine della sua visita negli Stati Uniti, per evitare che la situazione peggiorasse durante la presentazione del suo “Piano per la vittoria” all’Amministrazione Biden. Il generale, obbedendo a tali ordini, ha messo in pericolo i soldati ucraini.

In contesti operativi come questi, una condotta professionale e morale richiederebbe di considerare il ritiro delle forze in situazioni insostenibili, per riorganizzare le difese. I soldati non dovrebbero essere considerati semplici pedine da sacrificare per fini politici o personali. Quando le vite dei militari vengono spese in modo superficiale o manipolativo, ciò mina la fiducia non solo tra le truppe, ma anche tra i cittadini.



