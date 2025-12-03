Migranti gratis a casa dei romani: gara da 400 mila euro aggiudicata definitivamente





Il Comune di Roma ha ufficialmente assegnato la gara per l’accoglienza di migranti nella capitale, scegliendo Refugees Welcome Italia come unico partecipante all’avviso pubblico. Questa decisione arriva dopo un’attenta valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’organizzazione, che si occuperà del servizio dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Il progetto ha suscitato grandi polemiche nei mesi precedenti, in particolare per il modo in cui verrà gestita l’accoglienza.





L’amministrazione comunale ha stanziato un budget di 400 mila euro per questa iniziativa, che mira a promuovere non solo l’accoglienza, ma anche percorsi di inclusione sociale e autonomia lavorativa per i migranti. Un aspetto cruciale del progetto prevede che Refugees Welcome Italia si occupi di trovare “famiglie, mentori o tutori sociali” disposti a ospitare i migranti che hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno.

Tuttavia, la mancanza di rimborsi per le famiglie che accoglieranno i migranti ha sollevato forti critiche. Le famiglie partecipanti al programma saranno responsabili delle spese di vitto e alloggio, poiché i fondi stanziati dal Comune saranno utilizzati principalmente per identificare i soggetti ospitanti e facilitare i percorsi di autonomia delle persone coinvolte. Pertanto, a partire dal 1° gennaio, inizierà la ricerca attiva di persone o organizzazioni pronte ad accogliere i migranti, che saranno successivamente integrati nei progetti di inclusione.

Le polemiche erano già emerse al momento della pubblicazione dell’avviso, con il centrodestra che ha attaccato l’amministrazione comunale, accusandola di spreco di risorse pubbliche. Dall’altra parte, il Partito Democratico ha difeso l’iniziativa, sottolineando il valore umano, sociale e culturale dell’accoglienza familiare per i migranti.

L’iniziativa di accoglienza in famiglia rappresenta una risposta alle crescenti esigenze di integrazione dei migranti nella società romana, ma la questione dei costi e della responsabilità economica delle famiglie resta un tema centrale di discussione. Il Comune di Roma ha dichiarato di voler promuovere un modello di accoglienza che non solo fornisca un tetto, ma che favorisca anche un reale inserimento sociale, con l’obiettivo di creare legami duraturi tra i migranti e le comunità locali.

Refugees Welcome Italia, l’organizzazione scelta per gestire il progetto, ha già esperienza nel settore dell’accoglienza e ha lavorato in passato su iniziative simili. Il loro approccio mira a coinvolgere le famiglie nella creazione di un ambiente accogliente e supportivo per i migranti, promuovendo la solidarietà e l’integrazione attraverso esperienze condivise.

Mentre si avvicina la data di avvio del progetto, le aspettative e le preoccupazioni rimangono alte. Le famiglie che decideranno di partecipare al programma dovranno affrontare la sfida di accogliere persone provenienti da contesti diversi, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e coesa. Tuttavia, senza un supporto economico, il rischio è che molte famiglie possano esitare a partecipare, limitando così l’efficacia dell’iniziativa.



