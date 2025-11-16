Milano, drammatico incidente: 21enne lotta per la vita, chi guidava non aveva mai preso la patente





Nella mattinata di domenica 16 novembre, un drammatico incidente stradale ha scosso Milano, coinvolgendo un suv Mercedes e un’Opel Corsa. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6:30 in viale Fulvio Testi, nei pressi della fermata della metro lilla M5 Bicocca. Il conducente del suv, un giovane di 20 anni, ha inizialmente cercato di mascherare la sua responsabilità, fingendo di essere un passante che aveva assistito all’incidente da lontano. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza e una scarpa da ginnastica rinvenuta all’interno del veicolo hanno dimostrato il contrario, inchiodandolo alle sue responsabilità.





Al momento dell’incidente, il giovane era alla guida di un potente suv Mercedes classe G Brabus, dotato di 700 cavalli, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. I poliziotti intervenuti sul posto hanno trovato il ragazzo con i vestiti sporchi di sangue, un chiaro segno di quanto fosse grave la situazione. La vettura era stata noleggiata, il che solleva ulteriori interrogativi sulle modalità con cui il giovane fosse riuscito a ottenerla senza avere la necessaria abilitazione.

La dinamica dell’incidente è stata drammatica: il suv ha impattato violentemente contro l’Opel Corsa, provocando un ribaltamento del veicolo e successivamente un incendio. A bordo del suv viaggiavano tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre sull’Opel si trovava un uomo di 32 anni, residente fuori città. Quest’ultimo è risultato positivo al pre-test per l’uso di sostanze stupefacenti, il che aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla già tragica situazione.

Tra i feriti, il 21enne a bordo del suv è attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda, dove è stato trasportato in codice rosso. I medici hanno fatto il possibile per stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono estremamente gravi. Gli altri due passeggeri del suv, un ragazzo di 20 anni e una giovane donna di 30 anni, sono stati ricoverati in codice giallo presso il Policlinico e il Fatebenefratelli. Purtroppo, le condizioni della 30enne sono peggiorate nel pomeriggio, aumentando le preoccupazioni per la sua salute.

L’uomo di 32 anni, che viaggiava sull’Opel Corsa, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele, dove è stato accolto in codice giallo, indicativo di una media gravità. In totale, l’incidente ha coinvolto quattro persone, tutte con ferite di diversa entità. Le autorità stanno ora indagando sulle cause esatte dell’incidente, cercando di chiarire le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza stanno giocando un ruolo cruciale nell’indagine. Esse forniranno prove fondamentali per comprendere meglio cosa sia accaduto prima e durante l’incidente. Gli inquirenti stanno anche esaminando la possibilità di ulteriori responsabilità legali per il giovane alla guida del suv, considerato che non solo ha causato un incidente grave, ma lo ha fatto senza avere la patente.

L’incidente di viale Fulvio Testi ha messo in evidenza non solo la pericolosità della guida senza patente, ma anche le conseguenze devastanti che possono derivare da comportamenti irresponsabili al volante. La comunità di Milano è scossa da questo evento, e ci si aspetta che le autorità locali prendano misure per prevenire simili tragedie in futuro.



