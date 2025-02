Milano, uomo con fucile avvistato in Stazione Centrale: la Polizia è sulle sue tracce

Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, un uomo con un fucile a canna lunga è stato visto aggirarsi nella stazione Centrale di Milano. Segnalato dai passanti e ripreso dalle telecamere, si sarebbe poi diretto verso la metropolitana di Famagosta. Un avvistamento simile è stato segnalato a Scalo Romano. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del sospetto.





Momenti di tensione nel cuore di Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, quando un uomo armato di un fucile a canna lunga è stato avvistato all’interno della stazione Centrale. Le prime segnalazioni sono arrivate dai passanti, seguite poi dalla conferma delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo sarebbe successivamente scomparso dopo essersi diretto verso la stazione metropolitana di Famagosta, facendo perdere le proprie tracce.

Un episodio analogo è stato segnalato alcune ore dopo nella zona di Scalo Romano, dove un individuo con una descrizione simile è stato notato aggirarsi con un’arma. Al momento, non si esclude che possa trattarsi della stessa persona. La polizia è impegnata nelle ricerche su tutto il territorio cittadino, ma il sospetto non è ancora stato identificato.

L’allarme è scattato intorno alle 17:00, quando alcuni viaggiatori hanno riferito agli agenti di aver visto un uomo armato entrare nella stazione e dirigersi al livello inferiore, dove si trovano gli ingressi della metropolitana. Immediatamente, le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polfer, hanno avviato le ricerche, senza però riuscire a rintracciarlo.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza emergono dettagli sulla descrizione del sospetto: si tratterebbe di un uomo di mezza età, con barba e capelli rasati. Indossa pantaloni e scarpe nere, un cappotto grigio e porta sulle spalle una borsa a tracolla chiara. L’elemento più allarmante è che impugna un fucile a canna lunga, senza alcun tentativo di occultarlo.

Le registrazioni mostrano l’uomo camminare tranquillamente tra i passanti, attraversare l’ingresso della stazione di piazza Duca d’Aosta e poi imboccare le scale mobili che portano al piano inferiore. Dopo questo momento, le sue tracce si fanno più difficili da seguire.

Alcune ore più tardi, una segnalazione simile è giunta dalla zona di Scalo Romano, dove un uomo armato sarebbe stato avvistato. Anche in questo caso, le forze dell’ordine non sono riuscite a fermarlo. Nonostante le similitudini tra le due descrizioni, non vi è ancora conferma ufficiale che si tratti della stessa persona.

Le ricerche sono in corso e le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. L’obiettivo è identificare rapidamente l’individuo e chiarire la natura dell’episodio, che ha destato grande preoccupazione tra i cittadini.