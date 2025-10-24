Milo Infante perde la calma in diretta con Azzurra Barbuto: “Basta, rispetta chi non ha parlato”





Nella puntata di giovedì 23 ottobre di Ore 14, il conduttore Milo Infante ha mostrato segni di frustrazione nei confronti della giornalista Azzurra Barbuto, durante un dibattito in diretta sulla tragica vicenda di Alessia Pifferi, la madre che nel 2022 ha lasciato morire di stenti la sua bambina di un anno e mezzo. La discussione, che si è rivelata accesa, ha messo in evidenza le difficoltà di comunicazione tra i partecipanti e ha portato a un confronto diretto tra i due.





L’episodio è avvenuto nel corso di un momento particolarmente teso del programma, quando Barbuto ha interrotto ripetutamente gli altri ospiti in studio, cercando di esprimere il suo punto di vista. Questo comportamento ha infastidito Infante, il quale, visibilmente irritato, ha esclamato: “Basta, basta Azzurra, ti abbiamo chiesto in tutti i modi di far parlare anche gli altri ospiti. Te lo chiedo come favore personale e continui a parlare.” Le parole del conduttore hanno messo in evidenza la sua crescente impazienza nei confronti delle interruzioni della giornalista.

In risposta all’intervento di Infante, Barbuto ha cercato di spiegarsi, affermando: “Mi sono sentita attaccata da tutti, questa discussione mi ha coinvolta perché ho fatto una sola domanda all’avvocatessa.” Tuttavia, l’argomento sembrava sfuggire al controllo, con Infante che ha deciso di intervenire nuovamente, chiedendo alla regia di silenziare il microfono di Barbuto per riprendere il controllo della situazione. Questa richiesta ha ulteriormente esasperato la giornalista, che ha replicato: “Io veramente, se do fastidio non parlo.”

Infante, continuando il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di rispettare gli altri ospiti presenti in studio, affermando: “Adesso sì, stai dando fastidio. Ti chiedo di rispettare anche gli ospiti che non hanno parlato e consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono.” Ha poi aggiunto che la trasmissione non si limita a discutere superficialmente il caso, ma cerca di comprendere le ragioni dietro il comportamento di Pifferi, chiedendosi come una madre possa abbandonare la propria figlia per un periodo così lungo.

Mentre Barbuto cercava di difendere la sua posizione, sostenendo che la sua domanda fosse “lecita”, Infante ha deciso di chiudere il dibattito, ringraziando tutti i presenti e scusandosi con Monica Leofreddi, un’altra ospite che non aveva avuto l’opportunità di esprimersi. La decisione di interrompere la discussione ha lasciato in sospeso molte domande e ha reso evidente la tensione che può sorgere in un contesto di talk show, dove le opinioni e le emozioni possono facilmente prendere il sopravvento.

Questo scambio acceso ha attirato l’attenzione del pubblico, evidenziando le difficoltà di mantenere un dialogo costruttivo in situazioni delicate. La vicenda di Alessia Pifferi è già di per sé complessa e carica di emozioni, e il tentativo di esplorare le sfumature del caso in diretta ha messo a dura prova la pazienza di Infante, portando a un momento di tensione che ha catturato l’attenzione degli spettatori.

La reazione di Infante è stata interpretata da alcuni come un segnale della frustrazione che molti provano quando si affrontano argomenti così tragici e controversi. La storia di Pifferi, che ha scosso l’opinione pubblica, continua a sollevare interrogativi profondi sulla maternità, la responsabilità e le condizioni sociali che possono portare a situazioni estreme.

In un contesto mediatico dove il tempo è limitato e le emozioni sono forti, il dibattito su questioni così delicate richiede un equilibrio difficile da raggiungere. Gli spettatori di Ore 14 hanno assistito a un episodio che ha messo in luce non solo le dinamiche interne del programma, ma anche le sfide di affrontare temi di grande impatto emotivo in un formato televisivo che spesso premia il sensazionalismo rispetto alla riflessione profonda.

L’episodio ha suscitato reazioni sui social media, con molti utenti che hanno commentato la tensione tra Infante e Barbuto, esprimendo opinioni contrastanti sulla condotta di entrambi. La situazione rimane un esempio di come le discussioni pubbliche su temi complessi possano rapidamente degenerare in conflitti, mettendo alla prova la professionalità dei giornalisti e la loro capacità di gestire il dibattito in modo costruttivo.



