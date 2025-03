Mio cognato continuava a guardarmi durante le cene di famiglia. Quando glielo ho detto, mi ha dato una risposta sorprendente.

Le cene di famiglia erano sempre stati un momento di gioia per me. Ogni domenica, mi riunivo con mia sorella Mia, suo marito Alex, e i loro figli, nella loro casa. Era un’occasione per stare insieme, rilassarsi e condividere risate. Tuttavia, ultimamente, qualcosa sembrava non andare.





Durante le cene, non potevo fare a meno di notare che Alex, mio cognato, sembrava fissarmi in modo strano. Non si trattava di sguardi casuali o distratti. I suoi occhi rimanevano fissi su di me, ogni volta che non lo guardavo. E quando i nostri sguardi si incrociavano, distoglieva velocemente lo sguardo, ma poco dopo lo ritrovavo a guardarmi di nuovo. All’inizio pensavo che fosse solo un’impressione, ma con il passare delle settimane, non riuscivo più a ignorarlo. La cosa cominciava a mettermi a disagio.

Alla fine, sentii che dovevo parlarne con Mia. Dovevo capire se anche lei aveva notato qualcosa di strano. Una sera, mentre eravamo in cucina a pulire dopo cena, decisi di affrontare la questione.

“Mia, posso chiederti una cosa?” dissi, cercando di sembrare rilassata.

“Certo, dimmi,” rispose lei, senza distogliere lo sguardo dal bancone.

“Ho notato che Alex continua a fissarmi durante la cena, e comincio a sentirmi un po’ a disagio. Tu l’hai notato?”

Mia si fermò di colpo, la mano sospesa sulla superficie del bancone. Per un attimo rimase in silenzio. Poi, con una certa riluttanza, rispose: “Sono contenta che ne parli. L’ho notato anche io, e mi chiedevo quando avresti deciso di dirlo.”

“Davvero?” chiesi, sorpresa.

“Si, l’ho notato. E mi chiedevo quando avresti deciso di parlarne. Sai, c’è qualcosa che penso di sapere su perché si comporta così,” rispose Mia, prendendo un respiro profondo.

Sospirai, sentendo il cuore battere più forte. “Cosa sta succedendo?”

“È per come ti vesti,” rispose Mia, guardandomi con un’espressione di imbarazzo.

Mi sentii come se il terreno sotto i miei piedi fosse venuto a mancare. “Cosa intendi dire? Come mi vesto?” chiesi, incredula.

Mia sembrò riluttante, ma continuò. “Alex ha sempre avuto una certa attrazione per te. E negli ultimi tempi, è peggiorata. Il modo in cui ti vesti quando vieni qui, quelle magliette aderenti, le gonne… e il modo in cui porti i capelli. Lo sta facendo impazzire. Lo vedo nei suoi occhi ogni volta che entri nella stanza.”

Il mio viso si arrossì per lo shock. “Sei seria? Mi stai dicendo che mi fissa per come mi vesto?”

Mia abbassò lo sguardo, visibilmente a disagio. “Non volevo dirlo, ma sì, è così. E so che questo ti mette a disagio. Ma è la verità. Il modo in cui ti guarda non è normale, e non sono sicura di come gestirlo.”

Mi sentivo confusa e arrabbiata. Come poteva Alex, mio cognato, comportarsi in questo modo? E come poteva Mia, sua moglie, dirmi che dipendeva da ciò che indossavo?

“Non so cosa fare,” sussurrai, cercando di comprendere la situazione. “Mi sembra di essere colpevole di qualcosa che non avevo nemmeno notato. Dovrei smettere di indossare ciò che mi piace?”

Mia mi guardò con comprensione, ma anche con una certa tristezza. “Non sto dicendo che tu debba cambiare chi sei o rinunciare a vestirti come preferisci. Ma credo che dovresti essere consapevole di come il tuo aspetto possa influenzare Alex. Se ciò che indossi lo mette a disagio o lo porta a superare certi limiti, forse dovresti riconsiderare alcune scelte.”

Fui in silenzio per un momento, riflettendo. Potevo davvero essere la causa di quello che stava succedendo? Stavo inconsapevolmente alimentando l’attenzione di Alex vestendomi in un certo modo?

“Forse dovrei parlargli,” dissi infine, ma la mia voce tradiva l’incertezza. “Forse, se gli dicessi quanto mi sento a disagio, smetterebbe.”

Mia annuì. “Forse è la cosa migliore. Ma stai attenta. Non voglio che tu ti senta obbligata a vestirti in un certo modo per evitare problemi, ma allo stesso tempo non voglio che questa situazione peggiori le cose.”

“Capisco,” dissi, il cuore ancora pesante. “Non mi aspettavo una cosa del genere. Non pensavo che avrebbe potuto guardarmi in quel modo. Mi sembra… sbagliato.”

“Lo so, e mi dispiace che tu debba affrontare questa situazione. Ma qualunque cosa tu decida, io ti sosterrò,” rispose Mia, con uno sguardo di comprensione. “Mi preoccupo solo che questa situazione non danneggi troppo la nostra famiglia.”

Quando lasciai la casa quella sera, mi sentivo inquieta e confusa. La situazione era più complessa di quanto avessi mai immaginato, e ora mi trovavo di fronte a un dilemma: come affrontare tutto questo senza causare rotture irreparabili con Mia e la sua famiglia? Non avevo idea di cosa sarebbe successo, ma sapevo che nulla sarebbe stato più lo stesso.