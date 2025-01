Mio marito ha finto di affittare la nostra casa mentre in realtà la possedeva – sono diventata pallida quando ho scoperto dove finivano i nostri soldi per l’affitto.

Sono stata molto attenta con i soldi per anni, risparmiando ogni centesimo e non comprando mai nulla di bello per me, solo per riuscire a pagare l’affitto della nostra piccola e carina casa. Paul e io contribuivamo entrambi, ma era sempre lui a pagare effettivamente il padrone di casa. Non mi sono mai posta domande, perché mi fidavo di mio marito, d’altronde stiamo insieme da una vita.





Comunque, lui era via per un breve viaggio di lavoro, e ho pensato: “Sta facendo così tanto per noi, questa volta mi occupo io dell’affitto e lo sorprenderò.” Così sono andata in banca, ho detto alla cassiera che dovevo pagare l’affitto e le ho dato il numero di conto che Paul aveva scritto nel suo taccuino per il nostro padrone di casa.

La cassiera ha verificato e mi ha detto: “Sì, questo conto riceve i pagamenti ogni mese.” Ma poi, il MIO STOMACO SI È ANNULLATO E SONO DIVENTATA PALE quando ha aggiunto: “Questo conto appartiene a Mrs. Helen Parker.”

“Helen Parker? Sei sicura che sia quello che c’è scritto?” ho esclamato.

“Questo è il conto che ha ricevuto i soldi dal suo conto. In realtà, ha ricevuto i pagamenti per anni.”

Helen Parker era la madre di Paul.

“Deve esserci un errore, sicuramente,” ho detto.

“Mi dispiace, signora,” ha risposto. “Questo conto ha ricevuto costantemente i pagamenti mensili. Posso stamparlo tutto per lei, se vuole controllare da sola.”

Ho annuito. Poi sono uscita dalla banca e sono tornata a casa in uno stato di confusione.

Una volta arrivata a casa, sono andata direttamente nello studio di Paul e ho cominciato a frugare nei suoi cassetti. Avevo bisogno di risposte.

Non ci è voluto molto per trovare tutto ciò di cui avevo bisogno. Il documento di proprietà della nostra casa era firmato e datato anni fa, con Paul elencato come unico proprietario.

In quel momento, la mia migliore amica Jessica mi ha chiamato. “Stai bene? Perché non sei tornata in ufficio?”

Le ho raccontato subito tutta la situazione.

“Paul ha preso il suo laptop?” mi ha chiesto Jessica.

“No, in realtà non l’ha fatto,” ho risposto.

“Allora guardalo! Cerca altre informazioni!”

Ho acceso il suo laptop e ho trovato dei messaggi scambiati tra Paul e sua madre.

I messaggi descrivevano il piano di entrambi, parlando di come avrebbero continuato a tenermi all’oscuro e assicurarsi che io continuassi a pagare l’affitto, indirizzando i miei soldi direttamente a lei.

Il peso completo del tradimento mi ha colpito, ma il karma non ha tardato ad arrivare.

Quella sera, una violenta tempesta ha attraversato la nostra città, lasciando dietro di sé allagamenti. La mattina dopo, l’acqua ha cominciato a filtrare dal soffitto e, in pochi minuti, tutta la casa è stata allagata.

Ho preso le mie cose e sono andata in un hotel. Jessica mi ha detto di venire da lei, ma ho rifiutato.

“Non ho intenzione di restare in casa a lungo, quindi starò qui per un po’. Quando Paul tornerà, andrò a casa a prendere le ultime cose,” ho detto.

Il giorno in cui Paul doveva tornare a casa, sono andata nella casa e ho lavorato tra le cose che non erano danneggiate dall’allagamento.

“Emma, stai bene?” mi ha chiesto quando è entrato in casa. “Che è successo qui?”

Mi sono girata verso di lui, con gli occhi freddi.

“Sto bene. Ma la casa no. Il soffitto non sembra messo molto bene in alcuni punti. Ma è una fortuna che non sia la nostra casa, giusto? L’assicurazione del padrone di casa coprirà i danni.”

Mio marito non è stupido, quindi ha capito facilmente il mio sarcasmo.

Paul è diventato pallido, rendendosi conto che era intrappolato.

“Emma, posso spiegarti,” ha detto.

“Non preoccuparti,” ho interrotto. “Ho trovato i documenti bancari, i documenti di proprietà e i tuoi messaggi a Helen. So tutto.”

Le spalle di Paul sono crollate in segno di sconfitta.

“Come hai potuto fare una cosa del genere?” gli ho chiesto a bassa voce. “Specialmente dopo che so che volevo fare delle cose per me stessa. Volevo che andassimo in viaggio insieme e facessimo dei ricordi. Ma per tutto questo tempo, stavo solo usando i miei soldi guadagnati duramente per prendermi cura di tua madre?”

“Che vuoi che ti dica? Che è vecchia e ha bisogno di aiuto?” ha chiesto Paul.

“Lo sappiamo entrambi che non è così,” ho risposto. “Tuo padre ha lasciato tutto a lei. Sta benissimo. E in ogni caso, non è che non avrei voluto aiutare Helen se lo avessi saputo. È il fatto che mi hai mentito per anni.”

“Aspetta un attimo,” ha detto Paul. “Sono sicuro che possiamo risolvere tutto.”

“No, non possiamo,” ho risposto. “Mi hai usato per anni e finalmente ne ho avuto abbastanza di tutto questo.”

Sono tornata in hotel dove Jessica mi ha promesso che sarebbe venuta a passare la serata con me.

La mattina seguente, ho consultato un avvocato e ho lottato per recuperare i soldi che avevo dato inconsapevolmente a Helen.

Alla fine, il tribunale ha dato ragione a me, ordinando a Paul e a sua madre di restituirmi ogni centesimo che avevo dato loro negli anni.

Mi sono presa un piccolo appartamento, un posto dove potevo facilmente chiudere e partire quando avevo voglia di una fuga.

Dopo aver sistemato i soldi, ho chiesto il divorzio e ho lasciato Paul nel passato insieme a sua madre.