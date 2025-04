Roma, Giuseppe Mandrake Ninno derubato: via la vestaglia della signora Maria e il pigiama rosa del marito

Un episodio sfortunato ha colpito Giuseppe Mandrake Ninno, noto creatore di contenuti online originario di Brindisi, che si trova attualmente in tour per l’Italia con il suo spettacolo “Imbarazziamoci”. Sebbene la sua tappa a Roma sia programmata per l’8 maggio, nei giorni scorsi Ninno ha fatto una visita alla capitale, dove ha subito un furto che ha prontamente denunciato sui social media.





Il furto è avvenuto in pieno centro storico, precisamente in Piazza Bocca della Verità, di fronte al Tempio di Giano, poco dopo il suo arrivo nella città. Secondo quanto riportato, gli autori del furto hanno infranto il finestrino del suo van, rubando un borsone che conteneva oggetti di grande valore affettivo, ma di scarso valore economico. Tra gli oggetti rubati, Ninno ha specificato che vi erano una vestaglia e un pigiama appartenenti a suo padre, elementi che hanno un significato profondo per lui.

In un post pubblicato su Facebook, Giuseppe Mandrake Ninno ha voluto condividere la sua esperienza con i suoi follower. Ha esordito dicendo: “Amiche e amici di Roma, perché grazie a Dio la maggior parte della gente su questo pianeta è buona. Appena arrivati a Roma qualcuno ci ha riservato una bella sorpresa. Hanno distrutto il van e rubato il borsone dello spettacolo con all’interno roba di zero valore economico… ma del valore affettivo incalcolabile (la vestaglia e il pigiama di papà)”. Ha poi lanciato un appello alla comunità per cercare di recuperare i suoi beni.

Il messaggio di denuncia ha rapidamente fatto il giro dei social, raggiungendo un vasto pubblico. Ninno ha chiesto ai suoi follower di aiutarlo nel rintracciare gli oggetti rubati, invitando chiunque avesse informazioni a contattarlo via email o tramite messaggi diretti. “Ora, siccome so che qui c’è tanta gente buona e con un cuore, vi chiedo un aiuto. Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di mandare un’email a mandralossi@gmail.it o di scrivermi in direct. Vi prego di scrivere soltanto qualora doveste avere delle informazioni a riguardo”, ha aggiunto.

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Molti cittadini romani hanno espresso solidarietà e dispiacere per l’accaduto. Un’utente ha commentato: “Da romana ti chiedo scusa”, mentre un’altra ha condiviso un’esperienza simile, dicendo: “A mio figlio hanno rubato la bici elettrica a Fontana di Trevi mentre stava lavorando”. Altri commenti hanno messo in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nella capitale, con frasi come: “Roma è diventata una fogna e rubano tutto e a qualunque ora”.

Un altro commento ha evidenziato la necessità di prestare attenzione alla sicurezza personale: “A Roma non puoi mai e poi mai lasciare nulla dentro, io ci sono nato e cresciuto con l’idea e l’ansia di lasciare sempre la macchina vuota altrimenti considerala svuotata! Triste realtà”. Alcuni utenti hanno anche cercato di sdrammatizzare la situazione, suggerendo che l’incidente potesse ispirare contenuti per il suo spettacolo: “Immagino la signora Maria… quante castime. Fai un video”. Tuttavia, un altro commento ha ribadito il valore affettivo degli oggetti rubati, affermando: “La signora Maria senza vestaglia, non è più la signora Maria”.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica in Roma, una città che, nonostante la sua bellezza e il suo fascino, deve affrontare problemi di criminalità. Le autorità locali potrebbero dover intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, soprattutto nelle aree turistiche affollate.