Mio marito ha implorato di avere figli, ma non riesce a fare il padre





Io (45 anni) e mio marito (43) stiamo insieme da 26 anni. Abbiamo attraversato di tutto.





Circa dieci anni fa era convinto che una casa e dei figli lo avrebbero reso felice. Piangeva, aveva veri e propri crolli emotivi all’idea di non combinare nulla nella vita.

Oggi abbiamo una casa e due figli, arrivati dopo anni di infertilità. Entrambe le gravidanze mi hanno quasi uccisa. Con mia figlia ho sviluppato una pre-eclampsia grave: è nata prematura, altrimenti saremmo morte entrambe. La gravidanza di mio figlio è stata ancora peggiore. Dopo il cesareo ho avuto un’emorragia durata un’ora. Ho sofferto immensamente per diventare madre. Amo i miei figli più di qualsiasi altra cosa.

Ma non ho mai visto in mio marito lo stesso amore.

È cresciuto con genitori emotivamente assenti. Ha una lunga storia di depressione e ansia. Anche io ne soffro: ho un CPTSD dovuto a una vita di abusi familiari. Mi sono promessa che non sarei mai stata come i miei genitori. Dico ai miei figli ogni giorno che li amo. Cerco di crescerli con comprensione e affetto.

Lui invece non mi dice nemmeno regolarmente che mi ama.

Non riesce a gestire lo stress finanziario. Quest’estate ha tentato il suicidio. Abbiamo rischiato di perdere tutto. Ho dovuto lavorare a tempo pieno, arrivando a stento a fine mese. Lui restava a casa con i bambini, ma non se ne prendeva cura: dormiva troppo, non li nutriva adeguatamente.

Solo recentemente abbiamo iniziato a guadagnare abbastanza da coprire le spese. Ha iniziato a lavorare perché non aveva alternative. Due anni fa ha avviato un’attività, ma cresce lentamente e non è ancora autosufficiente.

Raramente si comporta come se amasse me o i bambini. È spesso aggressivo con loro. Ed è uno stronzo con me almeno metà del tempo.

Mio figlio lo odia. E non ha tutti i torti. Mio marito non è un buon padre e non fa quasi nulla per migliorare.

Io penso costantemente a come sopravvivere. Gestisco tutto: casa, budget, pulizie, appuntamenti, debiti. Tutto.

A Natale non ha nemmeno voluto svegliarsi per vedere i bambini aprire i regali. È tornato a dormire mentre io montavo da sola le loro scrivanie per l’arte.

Non è presente per loro in nessun modo. Ha provato ad abbracciare mio figlio, ma mio figlio si è rifiutato.

Mi sento una madre single intrappolata con una babysitter inutile. Mio figlio vuole che suo padre se ne vada di casa.

Oggi mio marito è uscito furioso perché nostro figlio gli ha detto che non lo ama.

Qualche giorno fa ho avuto un crollo totale. Lui non ha fatto nulla per consolarmi. È rimasto lì, immobile. La sua depressione probabilmente lo ucciderà.

Non credo che il nostro matrimonio possa sopravvivere ancora a lungo se lui non va in terapia e non trova un modo per amare se stesso e i suoi figli.

Avevo solo bisogno di sfogarmi. Non ho famiglia. Non ho supporto.

Andarmene ora non è un’opzione: devo prima mettere da parte dei soldi.

Prego che migliori, ma temo che questo sia il massimo che possa offrire.

Io merito di meglio.

I miei figli meritano di meglio.



