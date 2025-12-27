Mio marito ha implorato di avere figli, ma non riesce a fare il padre

Io (45 anni) e mio marito (43) stiamo insieme da 26 anni. Abbiamo attraversato di tutto.
Circa dieci anni fa era convinto che una casa e dei figli lo avrebbero reso felice. Piangeva, aveva veri e propri crolli emotivi all’idea di non combinare nulla nella vita.
Oggi abbiamo una casa e due figli, arrivati dopo anni di infertilità. Entrambe le gravidanze mi hanno quasi uccisa. Con mia figlia ho sviluppato una pre-eclampsia grave: è nata prematura, altrimenti saremmo morte entrambe. La gravidanza di mio figlio è stata ancora peggiore. Dopo il cesareo ho avuto un’emorragia durata un’ora. Ho sofferto immensamente per diventare madre. Amo i miei figli più di qualsiasi altra cosa.
Ma non ho mai visto in mio marito lo stesso amore.
È cresciuto con genitori emotivamente assenti. Ha una lunga storia di depressione e ansia. Anche io ne soffro: ho un CPTSD dovuto a una vita di abusi familiari. Mi sono promessa che non sarei mai stata come i miei genitori. Dico ai miei figli ogni giorno che li amo. Cerco di crescerli con comprensione e affetto.
Lui invece non mi dice nemmeno regolarmente che mi ama.
Non riesce a gestire lo stress finanziario. Quest’estate ha tentato il suicidio. Abbiamo rischiato di perdere tutto. Ho dovuto lavorare a tempo pieno, arrivando a stento a fine mese. Lui restava a casa con i bambini, ma non se ne prendeva cura: dormiva troppo, non li nutriva adeguatamente.
Solo recentemente abbiamo iniziato a guadagnare abbastanza da coprire le spese. Ha iniziato a lavorare perché non aveva alternative. Due anni fa ha avviato un’attività, ma cresce lentamente e non è ancora autosufficiente.
Raramente si comporta come se amasse me o i bambini. È spesso aggressivo con loro. Ed è uno stronzo con me almeno metà del tempo.
Mio figlio lo odia. E non ha tutti i torti. Mio marito non è un buon padre e non fa quasi nulla per migliorare.
Io penso costantemente a come sopravvivere. Gestisco tutto: casa, budget, pulizie, appuntamenti, debiti. Tutto.
A Natale non ha nemmeno voluto svegliarsi per vedere i bambini aprire i regali. È tornato a dormire mentre io montavo da sola le loro scrivanie per l’arte.
Non è presente per loro in nessun modo. Ha provato ad abbracciare mio figlio, ma mio figlio si è rifiutato.
Mi sento una madre single intrappolata con una babysitter inutile. Mio figlio vuole che suo padre se ne vada di casa.
Oggi mio marito è uscito furioso perché nostro figlio gli ha detto che non lo ama.
Qualche giorno fa ho avuto un crollo totale. Lui non ha fatto nulla per consolarmi. È rimasto lì, immobile. La sua depressione probabilmente lo ucciderà.
Non credo che il nostro matrimonio possa sopravvivere ancora a lungo se lui non va in terapia e non trova un modo per amare se stesso e i suoi figli.
Avevo solo bisogno di sfogarmi. Non ho famiglia. Non ho supporto.
Andarmene ora non è un’opzione: devo prima mettere da parte dei soldi.
Prego che migliori, ma temo che questo sia il massimo che possa offrire.
Io merito di meglio.
I miei figli meritano di meglio.
Add comment