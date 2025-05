Mio marito ha lasciato il lavoro per motivi di salute. Mi sono fidata di lui e gli ho affidato tutti i miei risparmi per le cure… finché non ho scoperto la verità

Lavoro come project manager per un’azienda che sviluppa software, un impiego che svolgo con dedizione e che mi consente di sostenere la mia famiglia.





I miei due figli, Liam e Jake, sono la mia forza e la mia più grande ispirazione.

Liam, che ha 12 anni, è curioso e mostra una spiccata inclinazione per le materie scientifiche. Jake, 10 anni, è il nostro piccolo atleta, sempre in movimento e pieno di energia.

Poi c’è Kyle, mio marito da 15 anni.

È sempre stato il punto fermo della nostra famiglia: calmo, razionale, affidabile. Lavorava come responsabile operativo per un’importante azienda di logistica. Il suo ruolo, pur impegnativo, ci garantiva stabilità.

Ma tutto è cambiato un pomeriggio.

Kyle rientrò in casa con un’espressione spenta e una cartella in mano. Era pallido, le labbra serrate. Appoggiò la cartella sul tavolo e mi guardò.

«Laura», disse con voce tremante, «mi hanno diagnosticato la distrofia muscolare.»

Quelle parole mi trafissero.

Distrofia muscolare. Un termine che mi suonava terribilmente familiare e che mi provocava un nodo allo stomaco.

«Mi dispiace dirtelo così,» mormorò, «ma dovrò iniziare un ciclo di trattamenti. Credo che dovremo annullare il viaggio con i ragazzi. Mi dispiace molto…»

Gli presi la mano. «Sono tua moglie. Affronteremo tutto insieme.»

Guardando il soffitto dissi sottovoce: «Ci serviranno più soldi.»

Poi, guardandolo dritto negli occhi: «Troverò un secondo lavoro. Taglieremo le spese. Tu potrai lasciare il lavoro e concentrarti sulla tua salute.»

Il giorno successivo, trovai lavoro come addetta alla pulizia dei tavoli in un ristorante del quartiere. Terminata la mia giornata in ufficio, correvo lì e lavoravo fino a sera.

Gli consegnavo praticamente tutto quello che guadagnavo per finanziare le sue “cure”. Notavo che sembrava più sereno, perfino allegro. La nostra routine divenne abitudine: lavoravo tutto il giorno, pulivo la sera, poi crollavo a letto.

Ero esausta. Ma ogni suo sorriso, ogni suo “grazie di tutto, Laura”, mi convinceva che stavo facendo la cosa giusta.

«Meglio se ci vado da solo,» mi diceva. «Non voglio che tu rischi il lavoro.»

Non ebbi mai motivo di dubitare di lui. Mi fidavo.

Fino a quando una sera qualcosa di insolito accadde.

Mentre camminavo verso il ristorante, un SUV bianco rallentò accanto a me. Il finestrino si abbassò e una donna elegante, con occhiali scuri e capelli perfettamente pettinati, mi fissò.

Si tolse gli occhiali, mostrando occhi freddi e penetranti.

«Kyle è tuo marito?» chiese.

Inclinò la testa, accennando un sorriso ambiguo.

«Sta più che bene. Ma ti consiglio di controllare dove va per le sue “cure”. E già che ci sei, dai un’occhiata ai suoi estratti conto.»

Quelle parole mi martellarono per tutto il tragitto fino al ristorante. Chi era quella donna? E perché parlava così di mio marito?

La mattina seguente, Kyle preparò la sua solita valigetta, mi baciò sulla guancia e disse: «Torno verso le tre. Ho due sedute oggi.»

Appena uscì, accesi il suo computer portatile.

Aprii la sua app finanziaria con mani tremanti.

Non risultava alcun pagamento a strutture mediche. Nessuna fattura ospedaliera. Nessuna spesa per farmaci o terapie.

Al contrario, trovai pagamenti a ristoranti costosi, abbonamenti a golf club, acquisti in boutique di lusso e persino una prenotazione per un weekend in un luogo a me sconosciuto.

Quella sera, decisi di seguirlo.

Lo vidi entrare in un bar del centro, un posto informale e rilassato.

Rideva di gusto con un gruppo di amici.

Uno di loro disse: «E ti dà ancora soldi?»

Kyle rispose: «Ha persino trovato un lavoro part-time per aiutarmi. Devo ammettere che essere sposati con una persona così ingenua ha i suoi vantaggi.»

Quelle parole mi trafissero come lame.

Mentre stavo per andarmene, notai lo stesso SUV bianco parcheggiato lì vicino. La donna abbassò il finestrino.

Mi guardò con sincera compassione.

«Mi dispiace che tu abbia dovuto scoprirlo così. Il mio ragazzo è uno dei suoi amici. Quando ho saputo quello che facevano… non potevo restare in silenzio. Tu meritavi di sapere.»

Il mattino dopo, agii.

Chiamai l’ex datore di lavoro di Kyle e dissi che era perfettamente in grado di riprendere l’attività.

Poi andai in banca e bloccai tutti i conti cointestati. Usai il denaro rimanente per estinguere il mutuo e aprii un nuovo conto solo a mio nome.

Inviati i documenti, mandai a Kyle un messaggio:

“Kyle, cura la tua vanità e la tua crudeltà: quella è la tua vera malattia. Non preoccuparti di tornare a casa.”

Feci le valigie, cambiai la serratura della porta e portai con me Liam e Jake a casa dei miei genitori. Non volevo mai più rivedere quell’uomo.

Ho avviato le pratiche per il divorzio. Attendo solo che venga ufficializzato, così da liberarmi definitivamente di chi mi ha tradita nel modo più vile: approfittandosi del mio amore e della mia fiducia.