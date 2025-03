Mio marito ha portato a casa una donna e ha dichiarato che sarebbe stata la sua seconda moglie – con sua sorpresa, ho accettato, ma ho posto una sola regola

Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Eppure eccomi qui, pronta a raccontare ciò che è successo solo una settimana fa. Tutto è iniziato un paio di mesi fa, quando Marco, mio marito da otto anni, ha cominciato a comportarsi in modo strano.





Non eravamo più novelli sposi, ma pensavo che il nostro matrimonio fosse solido, stabile, sicuro.

O almeno, così pensavo.

I cambiamenti nel suo umore sono stati sottili all’inizio.

Era sempre stato pieno di idee, ma improvvisamente parlava di stili di vita alternativi, come se avesse scoperto i segreti dell’universo.

“Sai,” disse una sera mentre scorreva il suo telefono, “alcune persone stanno abbracciando modi di vivere non convenzionali. Ti fa riflettere su ciò che funziona e su ciò che non funziona.”

“Tipo cosa?” chiesi, ascoltando a metà mentre sfogliavo una rivista.

“Non lo so,” rispose vagamente. “Solo… modi per rendere la vita più facile.”

Marco era sempre stato il tipo di persona che si gettava a capofitto in mode casuali. C’era quella volta in cui voleva iniziare a lavorare il legno. Poi c’è stato il periodo dei camioncini del cibo. Nessuna di queste cose è durata.

Pensavo che fosse solo un’altra ossessione passeggera.

Mi sbagliavo.

Poi sono arrivate le osservazioni.

“Non sarebbe bello se avessimo un po’ di aiuto in casa?” mi chiese una sera mentre piegavo il bucato.

“Cosa intendi?” lo guardai.

“Oh, niente,” rispose con un’alzata di spalle. “Sei sempre così occupata. Non pensi che sarebbe fantastico avere qualcuno con cui dividere il carico?”

“Intendi una colf?” scherzai.

Rise, ma c’era qualcosa nel suo tono che non mi convinse.

E poi, notai quanto fosse sempre attaccato al telefono.

Ovunque. In cucina, in bagno, perfino a letto.

Stava lì, a scorrere e ridere tra sé e sé.

“Cosa c’è di tanto divertente?” chiesi una sera.

“Solo dei video,” rispose vagamente.

All’inizio l’avevo ignorato.

Poi, ho iniziato a sentire quel brivido nella pancia, quel sentimento che ti dice che qualcosa non va.

Così glielo chiesi direttamente.

“Marco, va tutto bene?”

Sorrise. “Certo. Sto solo pensando a come rendere la vita migliore per noi. Non preoccuparti.”

Ma quel “migliore per noi” mi suonò strano.

Passiamo alla settimana scorsa.

Marco tornò a casa dal lavoro particolarmente di buon umore.

Io ero in cucina a preparare delle verdure, quando la porta si aprì.

Alzai lo sguardo, aspettandomi il suo solito “Ciao, amore.”

Invece, entrò con una giovane donna che lo seguiva.

“Amelia,” disse con tono allegro, “questa è Chiara.”

Posai il coltello, confusa.

“Ciao, Chiara,” dissi lentamente. “Posso… aiutarti con qualcosa?”

Chiara rimase lì, in piedi, spostandosi goffamente da una parte all’altra.

“Cosa sta succedendo, Marco?”

Poi lo disse.

“Chiara sarà la mia seconda moglie.”

“Bel scherzo, Marco. Mi hai presa. Dove sono nascoste le telecamere?”

Ma il suo volto rimase seriamente imbarazzato.

“Stai scherzando, vero?” chiesi, sentendo il mio stomaco torcersi.

“No,” rispose. “Sta succedendo. Ascolta, Amelia, questo potrebbe sembrare non convenzionale, ma è pratico.”

Pratico?

“Chiara è una donna laboriosa. Può aiutare con la cucina, le pulizie e altre faccende domestiche. Così tutto va per il meglio. E poi è meglio che avere un’amante segreta, no? Almeno sono stato onesto.”

Oh. Oh.

Quindi non si trattava di uno scherzo strano.

Quest’uomo pensava davvero di farmi un favore.

Chiara, nel frattempo, stava dietro di lui, evitando il mio sguardo.

Anche lei sembrava voler scappare via.

Incrociai le braccia e fissai Marco mentre continuava a parlare.

In quel momento, mi venne un’idea maliziosa.

Sorrisi dolcemente.

“Va bene,” dissi. “Puoi avere una seconda moglie. Ma imposto una sola regola.”

Il suo volto si illuminò.

“Certamente! Qual è la regola?”

“Lei non può avvicinarsi al mio secondo marito,” annunciai. “Affare fatto?”

Silenzio.

Marco sbatté le palpebre. “S-secondo marito?”

“Esatto,” dissi, sorridendo. “Pensa a questo, Marco. Due stipendi. Qualcuno che mi porti fuori quando tu sei occupato o non ne hai voglia. Un uomo che mi compra i fiori. Mi sembra giusto, no?”

La mascella di Marco cadde.

“Qu-questa… non è come funziona!” balbettò.

“Perché no?” alzai un sopracciglio.

“Un uomo che ha due mogli è accettato in alcune culture. Ma una donna che ha due mariti? È ridicolo!”

“Ah, quindi ora sei un esperto di cultura?” incrociai le braccia. “Perché solo QUESTA tradizione, eh? Perché non quella in cui i mariti trattano le mogli come regine?”

Il volto di Marco diventò rosso porpora.

Chiara, intanto, sembrava volersi dissolvere nell’aria.

Marco cercò di giustificarsi.

“Amelia, sii seria. Non puoi avere un secondo marito. Non è così che funzionano le cose!”

“Oh, ma TU puoi avere una seconda moglie? Logica interessante, Marco.”

Lui apriva e chiudeva la bocca come un pesce fuori dall’acqua.

Poi, senza dire altro, si girò verso Chiara.

“Vai a casa. Vedremo… come risolvere questa cosa più tardi.”

Chiara non replicò.

Praticamente corse fuori dalla porta.

Quella sera, Marco mi supplicò di lasciar perdere.

“Non lo pensi davvero,” disse. “Parliamo da adulti.”

“Stiamo parlando,” risposi con freddezza. “Ho chiarito la mia posizione. Tu prendi Chiara, io prendo un altro marito. È giusto.”

La mattina dopo, il suo atteggiamento cambiò.

“Ho riflettuto,” mormorò, evitando il mio sguardo. “Forse questa cosa della seconda moglie non era proprio una buona idea.”

“Magari?” alzai un sopracciglio.

“Va bene. È stata una terribile idea. Dimentichiamoci di tutto, va bene?”

Dimenticare?

Oh, Marco. Bel tentativo.

“È troppo tardi per dimenticare,” dissi, sorridendo. “Ho già creato un profilo di incontri per il mio secondo marito. E indovina un po’? Dozzine di uomini sembrano molto più interessati di quanto mi aspettassi.”

Il volto di Marco divenne pallido.

“Cosa intendi?”

“Intendo che ho finito, Marco. È finita.”

Il giorno dopo, feci le valigie e me ne andai.

Marco riempì il mio telefono di messaggi. Mi implorava, si scusava, si pentiva.

Non risposi.

Poco dopo, feci richiesta di divorzio.

Da quello che ho sentito? Anche Chiara ha smesso di rispondere alle sue chiamate.

Credo che avrebbe dovuto pensarci due volte prima di proporre una “soluzione pratica”.