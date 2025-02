Mio marito ha riscritto il suo testamento senza dirmelo, e io l’ho portato in tribunale

Alice aveva due splendide figlie avute da una relazione precedente. Niccolò, suo marito, le aveva cresciute con amore, come un vero padre. Avevano una vita serena, ma tutto cambiò quando Niccolò fece una scelta da solo che cambiò la loro vita.





Anni fa, Alice aveva incontrato Niccolò durante uno dei momenti più difficili della sua vita. Era madre single e aveva due figlie da mantenere. Ma si erano innamorati e si erano sposati in meno di un anno. Dopo il matrimonio, si erano trasferiti nella casa più bella che potesse immaginare.

Niccolò era stato divorziato in passato e aveva un figlio, Niccolò Jr., con cui non parlava quasi mai. La sua ex-moglie faceva di tutto per impedire che lui vedesse il ragazzo. Niccolò odiava il suo atteggiamento e soffriva per la separazione dal figlio.

Dopo il matrimonio, si trasferirono in una bellissima casa. | Fonte: Shutterstock

Perciò, Niccolò aveva assunto un ruolo paterno con le figlie di Alice, diventando il miglior padre che avrebbero mai potuto desiderare. Col tempo, avevano smesso di chiamarlo “patrigno”. Era semplicemente il loro papà. Ma erano passati più di vent’anni. Le figlie erano cresciute e ora avevano famiglie proprie.

Fortunatamente, la primogenita, Darlene, aveva dato loro due nipoti. Niccolò adorava quei bambini, e li vedevano spesso. Una domenica vennero a pranzo, e Alice voleva parlare con Darlene di qualcosa di serio. Il giorno prima, Niccolò le aveva detto qualcosa di cui non sapeva come fare.

Pensava che fosse ingiusto, ma voleva sentire il parere onesto di sua figlia. Fortunatamente, Niccolò aveva deciso di portare i bambini al parco. “Ok, Alice, tesoro. Ci vediamo dopo,” le disse, lanciandole uno sguardo preoccupato, perché sapeva che lei stava pensando a quanto successo la sera prima.

Alice doveva parlare con Darlene di ciò che suo padre aveva fatto. | Fonte: Pexels

“Mamma, che succede?” chiese Darlene quando finalmente furono sole.

“Oh, Darlene. Non so cosa fare adesso. Non so se sono egoista o che altro,” iniziò Alice.

“Dimmi. Risolveremo insieme,” le disse Darlene.

“La scorsa notte, tuo padre mi ha rivelato qualcosa che non sono sicura di poter perdonare. Ha lasciato questa grande villa a suo figlio, Niccolò,” spiegò Alice.

“Cosa? Pensavo non parlasse con Niccolò Jr. da anni,” disse Darlene, confusa.

“Non parla con lui! Da quella grande lite in cui Niccolò Jr. gli ha detto di tutto perché Niccolò non gli dava i soldi,” aggiunse Alice.

“Ma allora, gli sta lasciando questa casa? Tu vivi qui anche tu. Siete sposati,” continuò Darlene.

Darlene non riusciva a credere che Niccolò avrebbe fatto una cosa del genere. | Fonte: Pexels

“Ecco il problema, tesoro. Ha preso questa decisione da solo senza dirmi nulla. Mi ha mostrato il testamento ieri sera. È stato notariato e tutto,” disse Alice. “Gli sta anche lasciando tutti i soldi nel suo conto bancario.”

“Non posso credere che papà abbia fatto una cosa del genere,” disse Darlene. “Cioè… non mi aspettavo nulla per me o per mia sorella. Ma ha completamente ignorato noi… la sua famiglia per vent’anni.”

“È così che mi sento io. Come se, dopo tutto questo tempo, non fossimo mai stati davvero la sua famiglia! Suo figlio lo ha trattato male per così tanto tempo, e so che la sua madre terribile lo ha influenzato. Ma comunque… non so cosa fare,” finì Alice, asciugandosi le lacrime che le rigavano il viso.

Avevano sempre avuto un rapporto che sembrava perfetto. | Fonte: Pexels

“Sono scioccata. Avete avuto il rapporto perfetto per così tanto tempo. Ne parlavo sempre con mio marito. Non posso credere che papà abbia fatto una cosa del genere,” mormorò Darlene. “Lascia che chiami Rosalina. Vediamo cosa ne pensa.”

“Papà ha fatto cosa?!” urlò Rosalina attraverso il vivavoce. “Non posso crederci. Non voglio i suoi soldi, ma non posso credere che non voglia che mamma sia sistemata per la vita, nel caso succeda qualcosa.”

“Già, è proprio così che mi sento,” disse Darlene a sua sorella. Nel frattempo, Alice continuava a piangere silenziosamente.

“Mi dispiace. Lo considero mio padre, ma non tollero questa cosa. Mamma, hai dei diritti sulla casa e sui soldi. Adesso stiamo prendendo azione legale!” esclamò Rosalina, e poi riattaccò.

Alice non voleva intraprendere azioni legali, ma le sue figlie insistettero. | Fonte: Pexels

“Non volevo portare questa faccenda oltre. È mio marito, e so che vuole prendersi cura di Niccolò Jr. perché non è stato presente nella sua vita per la maggior parte del tempo,” disse Alice a Darlene, sperando che lei convincesse sua sorella a fare un passo indietro.

“No, mamma. Non è colpa di papà né tua. Cosa farai se succede qualcosa? Rimarrai senza casa e senza soldi. Rosalina ha ragione. Non abbiamo altre opzioni, a meno che non cambi il suo testamento,” disse Darlene con fermezza.

“Ci proverò a parlarci,” disse Alice timidamente. Ma conosceva Niccolò. Sapeva che non avrebbe cambiato idea. Parlò con lui quella sera, dopo che Darlene se n’era andata con i suoi bambini. Niccolò non cedette, così Alice raccolse le sue cose e andò a stare a casa di Rosalina.

La loro relazione era rovinata, ma almeno, non era senza casa e senza soldi. | Fonte: Pexels

Lui rovinò tutto. Alice e le sue figlie non lo videro mai più. Alla fine, non le considerava affatto famiglia.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

I problemi di soldi possono rovinare tutto. Niccolò ha ignorato parte della sua famiglia a favore di suo figlio, e alla fine ha rovinato il suo matrimonio. Devi proteggere te stesso. Alice non voleva portare suo marito in tribunale, ma le sue figlie volevano proteggerla. Condividi questa storia con i tuoi amici. Potrebbe illuminare la loro giornata e ispirarli.

