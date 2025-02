Mio marito ha venduto il passeggino del bambino e ha dato i soldi a sua sorella: ecco come ho preso il controllo della situazione

Un giorno, mi comunicò tranquillamente mio marito, Paolo: “Tesoro, ho venduto il passeggino del bambino e ho dato i soldi a mia sorella, ne aveva più bisogno.”





Ricordo di aver letto che nell’antichità chi portava cattive notizie veniva punito. Se fosse stato per me, per quella notizia che mi diede Paolo, non solo l’avrei punito, ma gli avrei strappato l’anima. Come si fa a dare via i soldi che avevamo messo da parte per nostro figlio per darli a sua sorella, che non ha mai mostrato un briciolo di responsabilità? E la cosa più assurda? Paolo era convinto di aver fatto la cosa giusta.

Non era la prima volta che Paolo commetteva una follia del genere, quindi decisi che era arrivato il momento di dargli una lezione che non avrebbe dimenticato.

— Ciao, Paolo! — sentii squittire la voce di Carla, sua sorella, al telefono.

Rabbrividii. Quel nomignolo era davvero strano. Non mi piace ascoltare le conversazioni altrui, ma Paolo ha la brutta abitudine di tenere il volume così alto che posso sentire ogni parola, come se Carla fosse seduta proprio accanto a me.

— Ciao, Carla, — rispose Paolo con un sorriso. — Come stai? Di cosa hai bisogno?

Non riuscivo a credere che continuassero a chiamarsi con soprannomi infantili. Fortuna che Paolo non me ne aveva mai dato uno. A pensarci bene, come potrebbe mai chiamarmi? Marinata? Marinaio? Per fortuna la sua fantasia non è mai arrivata così lontano.

La conversazione continuava:

— Quanto? Ma dai, non potevi trovarti un telefono più economico? Ah, la fotocamera è buona… capisco. Senti, non ricordo esattamente quanti soldi ho sulla carta, controllo il saldo e ti richiamo, ok?

Riattaccò e si girò verso di me con un’espressione colpevole.

— Marina, perdonami. È solo che Carla è un’artista, ama fare foto e video, ha bisogno di un buon telefono…

— Ah, Carla? — sbottai, non riuscendo a trattenermi. — Pensavo che tua sorella si chiamasse Carla, mi sembra più adatto un nome da cornacchia! Quanti soldi ti ha chiesto stavolta?

Mi disse la cifra e io scossi la testa, sarcastica.

— Ma certo, noccioline! Solo l’equivalente dello stipendio di un controllore di autobus. Non ti sei accorto che questa ragazza si sta sistemando sulle spalle della famiglia e ci si sta comodamente appollaiando?

— È la piccola di casa, l’hanno sempre viziata, qualsiasi cosa chiedesse gliela compravano… è normale, — cercò di giustificarsi Paolo.

— Tesoro, chiedere un telefono costoso a vent’anni non è normale, è sfacciataggine. Alla sua età io studiavo economia e lavoravo in un bar, te lo sei scordato? Mi mantenevo da sola e riuscivo pure a dare qualche soldo a mia madre.

— Ma non tutte le donne sono delle Lady di Ferro come te, Marina, — ridacchiò Paolo. — Tu sei fatta di un’altra pasta, mentre Carla è un’anima creativa, leggera, sognatrice…

Non risposi. Mi rifugiai in cucina e iniziai a cucinare, sbattendo pentole e padelle con rabbia. Nella mia visione del mondo, l’uomo dovrebbe portare i soldi a casa, non sprecarli in modo irresponsabile.

Alcuni potrebbero dire che aiutare la famiglia sia giusto, ma c’è una grande differenza tra il sostegno e il puro parassitismo. Carla non aveva bisogno di aiuto: aveva solo preso l’abitudine di chiedere soldi come se fosse la cosa più naturale del mondo.

— Carla vuole andare a Roma con gli amici, ha bisogno di soldi, — annunciò un giorno Paolo, come se fosse la cosa più normale. — Vuole filmare il viaggio con il nuovo telefono e caricare i video sul suo blog.

— Ma guarda un po’, che sorpresa! — esclamai sarcastica. — Prima il telefono, poi la capitale… e dopo? Un’auto nuova? Continua così, amore.

— Un’auto? — non colse l’ironia. — No, no, mi ha solo chiesto i soldi per il viaggio e qualche extra.

— Senti, Paolo, perché tua sorella non chiede ai suoi genitori? Per loro Carla è una principessa, non le negano mai nulla. O forse sei tu il pacchetto completo? Fratello, mamma e papà in uno?

A quel punto, come sempre, si arrabbiò e si chiuse in camera a prendersela con me in silenzio. Ma non durava mai a lungo, e io sapevo di avere ragione.

Carla mi odiava, sapeva che stavo cercando di far ragionare suo fratello. Eppure, mi chiedevo, cosa avrebbe fatto al mio posto? Io e Paolo eravamo una coppia giovane, con un mutuo da pagare.

Poi Carla decise di trasferirsi, perché i suoi genitori “limitavano la sua libertà”.

— I nostri sono vecchio stampo, vogliono che vada a dormire alle 22:00. Ma Carla è una nottambula, lavora al blog fino a tardi… — cercò di giustificarla Paolo, mentre le inviava soldi per l’affitto.

— E non pensi che sarai tu a mantenerla finché non si sposa? — lo provocai.

Paolo si offese, come sempre, e continuò a inviarle soldi. Peccato che non fosse un ricco imprenditore, ma un semplice meccanico con uno stipendio normale.

E poi arrivò la svolta inaspettata: scoprii di essere incinta.

La gioia fu immensa. Organizzai una cena speciale e, quando glielo dissi, Paolo mi sollevò tra le braccia e mi fece volteggiare per la stanza, entusiasta.

La notizia si diffuse tra parenti e amici, tutti chiamarono per congratularsi. Tranne Carla.

Poi, al sesto mese di gravidanza, la sfortuna ci colpì: l’officina dove lavorava Paolo chiuse, e lui rimase disoccupato.

— Troverò presto un altro lavoro, promesso, — diceva, ma i giorni passavano e nulla cambiava.

Alla fine, furono i miei genitori ad aiutarmi. Papà mi diede i soldi per la culla e il passeggino.

— Comprane uno bello, Alessandra lo adorerà, — disse, con gli occhi pieni d’amore.

Quando Paolo venne a prendermi dall’ospedale, capii subito che c’era qualcosa che non andava.

Entrai nella stanza del bambino… e trovai il nulla.

— Dove sono la culla e il passeggino? — chiesi gelida.

La risposta mi fece impallidire.

— Carla ha trovato un corso per diventare “Super Blogger”… era costoso… Ho dovuto vendere la culla. Il bambino può dormire con te… e il passeggino… beh, si può sempre portarlo in braccio, no?

Lo fissai, incredula. Quel giorno la mia famiglia finì.

— Non mi importa dove troverai i soldi, ma li rivoglio indietro. Erano dei miei genitori e servivano per nostra figlia, non per tua sorella. E sai una cosa? Tu qui non ci vivi più. Tutti i soldi che hai avuto, li hai investiti in Carla. Beh, ora vai a vivere con lei.

Mi trasferii dai miei, dove trovai tutto il supporto di cui avevo bisogno.

Paolo cercò di riconquistarmi. Ma non potevo più fidarmi di un uomo che aveva anteposto sua sorella a nostra figlia.