Mio marito mi ha abbandonata durante il travaglio per aiutare sua madre con le spese

Quando Aria è in travaglio per la nascita del suo primo figlio, rimane sconvolta nel vedere suo marito lasciare l’ospedale solo perché sua madre l’ha chiamato. Le cose peggiorano quando Aria scopre che la ragione di questo comportamento è che Dave doveva aiutare sua madre con la spesa. Cosa farà Aria?





Non avrei mai immaginato di scrivere questo, ma eccomi qui, con la necessità di sfogarmi e condividere la lezione che mio marito ha imparato a sue spese.

Ho 32 anni e sto entrando nel mondo della maternità. Mio marito, Dave, ha 34 anni e ha sempre avuto un rapporto un po’ complicato con sua madre.

Marlene è il tipo di madre che chiama per ogni piccola cosa, aspettandosi che lui lasci tutto e vada da lei non appena ha bisogno.

“Hey, Aria,” diceva Dave. “Mamma ha bisogno di me, torno subito.”

E correva fuori di casa, pronto a salvare la situazione.

All’inizio lo trovavo tenero, fino al giorno in cui sono entrata in travaglio. Ero alla 38esima settimana e sapevo che il momento stava per arrivare.

Una sera, ho cominciato a sentire le contrazioni. Tutto stava andando bene fino a quando, dopo circa sei ore di travaglio, la situazione è diventata più intensa.

“Respira, amore,” mi disse Dave, stringendomi la mano. “Tra poco la nostra bambina sarà qui!”

Ma poi, il telefono di Dave suonò, e lui uscì subito a rispondere alla chiamata. Quando tornò, sembrava un po’ agitato.

Poi, pochi minuti dopo, ricevette un messaggio e sembrò ancora più preoccupato. I suoi occhi correvano per la stanza, persi nei suoi pensieri.

“Cosa sta succedendo?” chiesi, già ansiosa e vulnerabile.

Mi guardò, quasi infastidito dal fatto che avessi il coraggio di chiederglielo.

“Devo andare, Aria. Ma sarà veloce. Prometto che tornerò subito.”

“Cosa?” esclamai, stringendo i denti per un’altra contrazione. “Dave, ho bisogno di te qui. Ho bisogno che tu sia con me! La nostra bambina sta arrivando!”

Sospirò profondamente.

“Lo so, certo che lo so,” disse, senza guardarmi negli occhi. “Ma è mia madre, ha detto che ha bisogno del mio aiuto disperatamente.”

“Per cosa?” quasi urlai. “Mi lasci qui per tua madre? Sono sicura che stia bene!”

“Torniamo subito, Aria,” mi disse. “Lo giuro.”

Mi baciò sulla fronte e corse fuori.

Non riuscivo a credere che stesse facendo questo. Non aveva assolutamente senso. Sapevo che mio marito amava essere lì per sua madre, ma lasciarmi durante il travaglio?

Era davvero questo l’uomo che avevo sposato?

Mi sentivo abbandonata in uno dei momenti più vulnerabili della mia vita.

Cercai di concentrarmi sul travaglio, prestando attenzione al respiro e a tutto ciò che il mio corpo stava vivendo. Ma poi il mio telefono vibrò con un messaggio da parte di Dave.

“Torniamo subito, Aria. Prometto. Mamma ha solo bisogno di aiuto.”

“È successo qualcosa? Sta bene?”

“No, sta bene. Ha solo comprato delle spese e sono troppo pesanti.”

Ma davvero, Dave? Sono in travaglio e mi lasci per delle spese?

“Sì, è così. E smettila di essere così egoista, Aria. Mamma ha bisogno di me.”

Ero sotto shock. La mia pressione sanguigna cominciò a salire, allertando un’infermiera.

“Mi dica cosa c’è che non va?” mi chiese, guardando il monitor che mostrava i miei parametri vitali.

Scossi la testa, le lacrime mi rigavano il viso. Non riuscivo a formulare una frase intera senza crollare completamente.

“Dimmi, amore,” disse l’infermiera. “Sarà meglio che lo faccia.”

“Mio marito mi ha lasciata qui,” dissi tra i respiri profondi. “Sua madre aveva bisogno di aiuto con le spese, e lui… è andato.”

Gli occhi dell’infermiera si spalancarono increduli.

“Te l’ha fatto davvero? Ti ha lasciata durante il travaglio per delle spese? Oh, cara!”

“Sì,” sussurrai, sentendo il peso della situazione schiacciarmi.

“C’è qualcun altro che possiamo chiamare? Qualcuno che possa tenerti la mano mentre tuo marito torna?” chiese l’infermiera.

Annuii.

“Mio padre,” dissi. “Abita a pochi passi e so che verrà subito.”

Fortunatamente, mio padre stava proprio dietro l’angolo, mentre prendeva del cibo da asporto, quando lo chiamai, e venne subito.

“Tesoro,” disse, entrando nella stanza, con l’odore del pollo fritto che riempiva l’aria.

“Dov’è Dave?” chiese.

Gli raccontai la verità, su come Dave mi avesse lasciata. E mentre lo facevo, le contrazioni arrivavano più frequentemente.

La nostra bambina stava per arrivare.

“Per favore, Gloria,” dissi all’infermiera gentile. “Puoi registrare il parto? Volevo che fosse mio marito a farlo, ma ha preso la videocamera con sé.”

“Certamente, cara,” disse Gloria. “Faccio venire un interno a farlo, mentre io ti tengo la mano.”

Poco dopo, diedi alla luce la nostra bellissima bambina, Gabrielle, senza che Dave fosse al mio fianco.

Invece, avevo Gloria da un lato e mio padre dall’altro.

Mentre tenevo la mia neonata tra le braccia, le emozioni mi travolgevano. Gioia, amore e tristezza si intrecciavano. Mio padre era seduto accanto a me, con gli occhi pieni di orgoglio e preoccupazione.

“Sei forte, tesoro,” disse mio padre. “Ma ora devi concentrarti sulla tua bambina.”

Annuii, con le lacrime che scorrevano sul mio viso.

“Non posso credere che ci abbia lasciate, papà,” dissi. “Come ha potuto scegliere lei su di noi? La nostra vita sarà sempre così? Se fosse stata una vera emergenza, avrei capito. Ma così?”

“Dave dovrà vivere con quella decisione,” rispose mio padre. “Ma tu sei forte, e hai persone che ti amano. Ce la faremo.”

Più tardi, quando fu chiaro che Gabrielle e io stavamo bene e saremmo state dimesse, mio padre ci portò a casa sua.

Quando Dave finalmente arrivò in ospedale, noi non c’eravamo più. Mi scrisse e mi chiamò, ma non risposi.

Invece, lasciai una lettera per Dave con Gloria. Mio padre era anche uno che non usciva mai senza il suo laptop.

“Papà, hai una chiavetta USB?” gli chiesi prima di partire.

“Certo,” disse, cercando nella sua borsa. “Perché?”

“Voglio salvare il video del parto su di essa e lasciarlo a Dave.”

Mio padre mi guardò attentamente prima di annuire.

“Per favore, dagli questa lettera e questa chiavetta USB,” dissi a Gloria mentre ci preparavamo a partire.

La lettera diceva:

Caro Dave,

Questo è ciò che ti sei perso. Questo è il momento unico nella vita che hai scelto di saltare. Avevo bisogno di te più che mai, e tu mi hai lasciata. La nostra bambina meritava di avere entrambi i genitori al suo fianco nei suoi primi momenti in questo mondo. Questo video mostra la forza e la resilienza che non vedrai mai con i tuoi occhi.

Spero che tu capisca il dolore e la delusione che mi hai causato. Forse ora capirai il sacrificio che comporta essere marito e padre.

Aria e Gabi

Pochi giorni dopo, mio padre invitò la nostra famiglia più stretta per presentare Gabrielle. Non invitai Dave. Sapevo che sarebbe stato un gesto freddo, ma non volevo vederlo.

Si presentò comunque a casa di mio padre, sembrava pentito e disperato.

“Per favore, fammi spiegare,” disse, con la voce tremante mentre si avvicinava a me.

Mi incrociai le braccia, fissando l’uomo che avevo sposato.

“Spiegare cosa? Che pensavi che le spese fossero più importanti della nascita di tua figlia?”

“Mi dispiace, Aria,” disse. “Ero diviso tra te e mamma. E non sapevo cosa fare. Ho scelto male. Per favore, perdonami. Farò di tutto per rimediare.”

Non risposi.

“Mi odio per questo,” disse. “Non mi perdonerò mai. Per favore, fammi essere lì per te e per nostra figlia. Fammi dimostrare che posso essere il padre che merita.”

“Questa è la tua unica possibilità, Dave,” dissi. “Devi dimostrarmi, non solo dirmi, che puoi essere l’uomo di cui abbiamo bisogno,” dissi con fermezza.

Annui vigorosamente.

“Te lo giuro, Aria, non ti deluderò mai più.”

Una sera, mentre stavamo mettendo a letto nostra figlia, Dave si girò verso di me, con gli occhi pieni di sincerità.

“So che l’ho già detto, ma mi dispiace davvero. Non voglio mai più perdere un altro momento.”

So che mio marito si è scusato moltissimo, ma sto ancora aspettando che anche mia suocera si scusi.