Mio marito mi ha lasciata, chiamandomi una donna vecchia e trasandata: ma invece di soffrire, ho scelto la mia vendetta silenziosa

Mio marito mi ha lasciata.





“Non ti prendi più cura di te. Sei sempre con quella vestaglia addosso, non vuoi mai andare a correre, ti interessano solo la minestra e i nipoti. Sono stanco. Voglio accanto a me una donna curata e interessante. Abbiamo la stessa età, ma sembri mia madre.”

Così mi ha detto prima di andarsene. Quelle parole mi hanno ferita nel profondo.

Eppure, anziché crollare o piangere per il divorzio, ho deciso di reagire a modo mio. Di rinascere. Tre mesi dopo, lui mi ha cercata, chiedendomi di perdonarlo. Ma la mia risposta è stata un fermo “no”. E non me ne sono mai pentita.

Se n’è andato per davvero. Ha detto soltanto: “Basta, non ce la faccio più” — e ha chiuso la porta dietro di sé.

Io ero seduta al tavolo della cucina, fissando una tazza vuota, senza riuscire a comprendere pienamente cosa stesse accadendo.

Ho sospirato profondamente. La cosa più sorprendente non era nemmeno che se ne fosse andato. Ma che, in fondo, non mi sentissi davvero sorpresa. Era tutto già scritto.

A dirla tutta, non mi sentivo più una moglie da almeno dieci anni. Vivevo solo per gli altri. Lui, invece… viveva per sé.

Palestra tre volte a settimana, alimentazione controllata, corsi motivazionali, maratone. A sessant’anni sembrava ancora uscito da una pubblicità: fisico tonico, magliette attillate, abbronzatura impeccabile — anche d’inverno — e le tempie appena tinte per mascherare il tempo che passa.

Nostro figlio gli dava ragione: “Papà ha ragione, mamma. Dovresti iscriverti in palestra, andare dall’estetista, seguire una dieta…” Ma io scrollavo le spalle. Chi ha tempo per la dieta, quando hai tre pentole sul fuoco e una lista infinita di faccende sul frigorifero?

Poi, un giorno, è semplicemente venuto e ha detto:

— Me ne vado. Non abbiamo più niente in comune. Voglio respirare, vivere. E tu…

Ha esitato, poi ha aggiunto:

— Hai smesso di essere una donna. Sei diventata una nonna. Una donnina di casa. Io, invece, voglio accanto a me qualcuno che sia ancora vivo.

Sono rimasta in silenzio. Poi mi sono seduta sul divano e ho detto:

— Continua. Ormai hai cominciato.

Ha alzato le spalle e ha proseguito:

— Non ti curi più. Sempre in vestaglia, non vuoi mai uscire, ti interessano solo la minestra e i calzini della nipote. Sono stanco. Voglio al mio fianco una donna curata, interessante. Abbiamo la stessa età, ma sembri mia madre.

Due giorni dopo, ha fatto la valigia, ha lasciato le chiavi sul tavolo ed è andato via.

È passato un mese. Poi un altro. Il divorzio è stato rapido. Ho venduto la mia parte dell’appartamento, ho affittato un piccolo monolocale in periferia. Mi sono regalata un bollitore decorato con fiori, una coperta con le pecorelle e — per la prima volta dopo anni — un rossetto rosso.

Un’amica mi ha trascinata dal parrucchiere. Nuovo taglio, nuovo colore, trattamenti. E all’improvviso… mi sono sentita più leggera. I sogni si sono fatti più sereni. Le mattine — caffè, una passeggiata nel parco. Senza fretta. I nipoti continuavano a venire — ma non più ogni giorno. E in quel silenzio, per la prima volta dopo anni, ho riscoperto me stessa.

Tre mesi dopo il divorzio, mio marito mi ha chiamata.

— Sai… hai un bell’aspetto. Ti ho vista nelle foto con i nipoti.

— Grazie. Ora vivo anche per me stessa.

— Forse… potremmo vederci? Magari per un caffè…

— No, grazie. Ho altri progetti adesso.

Ho chiuso la chiamata. Senza lacrime. Senza rimpianti.

Secondo voi, ho fatto bene?