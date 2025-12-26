Mio marito non mi ha preso niente per Natale.

Devo solo dirlo da qualche parte, perché stasera non ho nessuno con cui parlarne.





Come dice il titolo, mio marito non mi ha preso assolutamente nulla per Natale.

Siamo giovani, abbiamo entrambi 28 anni. Sposati da poco più di un anno, ma stiamo insieme da quando eravamo al primo anno di università: sono appena passati dieci anni da quando ci conosciamo.

Credo che la cosa che mi ferisce di più sia che sono stata io a organizzare tutto il resto. Ho comprato i regali per tutti: per i suoi genitori, i suoi fratelli, i miei genitori, mio fratello… per tutti. Ho preparato i biscotti, incartato ogni singolo pacco, messo le luci, l’albero, le decorazioni.

L’unica cosa per cui mi ha aiutata è stato portare l’albero dal garage.

Due giorni fa mi ha fatto sedere e mi ha detto che doveva dirmi una cosa brutta: non aveva preso niente per me per Natale. Mi ha raccontato che aveva avuto tante idee che lo entusiasmavano, ma che non ne aveva realizzata nessuna, e che ormai era troppo tardi. Ha aggiunto che era andato al centro commerciale quel giorno e che aveva quasi comprato qualcosa di costoso, ma poi non l’aveva fatto.

Non è per i regali. Davvero, non è questo.

Penso che sia la mancanza di impegno a ferirmi.

Per il mio compleanno sapeva che volevo andare a un concerto per il quale non riuscivo a trovare i biglietti. Il giorno del mio compleanno ha aperto StubHub e ha detto che mi ci avrebbe portato, ma che avrebbe aspettato una data più vicina per comprarli.

Quando quella data è arrivata, se n’era completamente dimenticato — gliel’ho dovuto ricordare la sera prima.

Indovinate un po’? Non ci siamo andati.

Il nostro primo anniversario è stato a ottobre.

Niente fiori. Niente biglietto. Niente di niente.

Entrambi abbiamo un buon lavoro e lavoriamo sodo. Abbiamo due stipendi, nessun figlio, un affitto economico e poche spese o debiti. (So di essere fortunata, e abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui.)

Sì, è impegnato con il lavoro, ma, onestamente, non fa nulla al di fuori di quello. Torna a casa, magari mette su una lavatrice e poi passa la serata a guardare sport, fantacalcio e simili.

Non c’è mai stato un Natale in cui io abbia fatto tutto da sola come quest’anno.

Quando siamo tornati dalle feste con le nostre famiglie oggi, gli ho detto con calma:

«So che non si tratta dei regali, ma non riesco a credere che non mi hai preso nulla. Penso che sia ancora peggio il fatto che tu sia andato al centro commerciale, sapendo che non avevi niente per me sotto l’albero, e che non sia riuscito a trovare una sola cosa che ti facesse pensare a me.»

Lui ha risposto che mi aveva chiesto cinque volte cosa volessi, ma che io non gli avevo dato nessuna idea. (È in parte vero: non sono una persona facile da cui comprare qualcosa… ma, se è per questo, nemmeno lui mi ha mai dato idee per i suoi regali.)

Poi si è arrabbiato e ha detto che non può sempre fare quello che voglio io, ma che comunque lui si farà una bella serata.

Adesso sono a letto a piangere in silenzio, mentre lui guarda il football sul divano.

Mi sento quasi viziata a scrivere tutto questo, perché so che non si tratta davvero dei regali…

Ma, per qualche ragione, questo mi ha resa così, così, così triste.

E sì, sotto l’albero ci sono un sacco di regali da parte mia per lui.