Mio marito pensava che non facessi nulla mentre ero a casa con il nostro bambino di 5 mesi, finché non sono uscita per una settimana 

Tutto sembrava andare bene tra me e mio marito, finché non ho dato alla luce nostra figlia. Dave era convinto che non facessi nulla tutto il giorno, mentre lui lavorava fuori casa. Così, ho deciso di andarmene per una settimana, per fargli capire quanto si sbagliava.





Dopo aver scoperto di essere incinta, ho lasciato il lavoro per dedicarmi completamente al mio nuovo ruolo di madre e moglie. Dave ha appoggiato pienamente la mia decisione, credendo che, a lungo termine, sarebbe stata la scelta migliore per la nostra famiglia.

Per fortuna, la mia gravidanza è stata serena. Avevo energia, uscivo spesso per fare la spesa e cucinavo volentieri per Dave. L’istinto materno è emerso già nel secondo trimestre: passavo ore a sistemare e pulire casa, con grande entusiasmo.

“La nostra casa non è mai stata così bella, tesoro”, mi disse un giorno Dave, baciandomi sulla guancia. “Grazie per tutto quello che fai per noi.”

Quelle parole mi riempirono di gioia, felice che i miei sforzi fossero apprezzati. Continuai a prendermi cura di tutto, fino al parto, avvenuto alla 39ª settimana.

Dopo la nascita, nostra figlia divenne il mio intero mondo. Era completamente dipendente da me: come potevo dare priorità ad altro?

Per Dave, però, ero solo diventata pigra. Si lamentava del disordine e del fatto che cenassimo spesso con gli stessi piatti.

“Non ho il tempo di cucinare qualcosa di diverso ogni giorno,” gli spiegavo. “Marissa piange in continuazione, soffre di coliche, ha bisogno costante di me.”

Lui scuoteva la testa, convinto che stessi esagerando. “Marissa può stare nella culla mentre fai le faccende,” diceva. “Non ci vorrà molto!”

“Allora perché non ci provi tu?” gli risposi esasperata. “Sto facendo del mio meglio per essere una brava madre. Sai quanto è stancante allattare ogni due ore? Lei vuole stare sempre in braccio. Piange ogni volta che la metto giù. Non ho letteralmente tempo per fare nient’altro!”

“Cosa stai cercando di dire?” replicò lui, contrariato. “Lavoro tutto il giorno e torno in una casa disordinata, a mangiare cibo riscaldato più volte. È normale che sia frustrato! Smettila di usare il bambino come scusa e ammetti che sei solo una moglie pigra.”

Quelle parole mi ferirono profondamente. Mi allontanai in lacrime e mi chiusi nella nostra stanza.

Com’era possibile che non comprendesse quanto fosse difficile crescere un neonato da sola? Sì, provvedeva economicamente, ma era presente a malapena. E anche quando era a casa, offriva solo un aiuto minimo: giusto il tempo per permettermi di fare una doccia o usare il bagno.

Fu in quel momento che capii: Dave non avrebbe mai compreso davvero ciò che vivevo ogni giorno… a meno che non lo sperimentasse lui stesso.

Quel fine settimana, colsi l’occasione. Marissa dormiva sul suo petto. Scivolai silenziosamente fuori dalla stanza e andai in cucina, dove lasciai un biglietto:

“Sono in vacanza. Torno tra una settimana. Il latte di Marissa è in frigo.”

Spensi il telefono, presi la borsa e uscii di casa. Prenotai una vacanza al mare e trascorsi un’intera settimana facendo cose che non riuscivo più a concedermi da mesi.

Quando Dave si accorse della mia assenza, corse giù dalle scale e trovò il biglietto. Era sotto shock, furioso.

Mia suocera si infuriò. “Come ha potuto essere così irresponsabile? È compito di una donna crescere i figli, non di un uomo! Se non era in grado di farlo, allora non avrebbe dovuto sposarsi,” disse indignata.

Ma non aveva scelta: doveva prendersi cura di Marissa da solo. Nessuna tata era disponibile con così poco preavviso. Solo dopo pochi giorni, Dave cominciò a rendersi conto della difficoltà. Doveva cambiarla, nutrirla, farle il bagnetto, calmarla, farle fare il ruttino… e tutto questo mentre lavorava.

“Ho capito!” gridò un giorno, disperato. “Ti prego, torna!”

Attraverso il baby monitor, osservavo tutto. I piatti restavano sporchi, i pasti erano tutti ordinati da fuori. Non aveva tempo per nulla.

Mercoledì cedette: “Mamma, Jamie è partita per una vacanza lasciandomi solo un biglietto. Non dormo da giorni, aiutami!”

“È inaccettabile!” urlò sua madre. “Quella donna è irresponsabile! Crescere i figli è responsabilità di una madre, non di un uomo!”

Scoppiai a ridere. Proprio lei parlava, che aveva avuto una schiera di tate a crescere i suoi figli! Noi non potevamo permettercene una.

Quando tornai a casa, Dave era un’altra persona. Si scusò sinceramente. “Mi dispiace, amore,” disse abbracciandomi. “Non avevo idea di quanto fosse difficile. Ho preteso troppo da te. Ti chiedo perdono. Prometto di essere più presente e di dividere le responsabilità. Tu e Marissa meritate tutto il mio sostegno.”

Mi ha colpito molto ciò che mia suocera ha detto su di me. Ora vorrei sapere: secondo voi, è giusto che sia solo la donna a occuparsi dei figli e della casa? Oppure i compiti dovrebbero essere condivisi?

Raccontateci cosa ne pensate e condividete questa storia: potrebbe far riflettere e ispirare qualcuno.

