Mio marito se n’è andato di casa perché la mia tosse gli dava fastidio mentre ero malata con il nostro bambino. Così gli ho dato una lezione che non dimenticherà

“Volevi dormire? Buona fortuna a trovarne un po’. Ciao ciao, cara. Torno domenica sera!”

E così, senza pensarci due volte, me ne sono andata. Non ho sbattuto la porta. Non ho pianto né ho avuto dubbi. Sono salita in macchina, l’ho messa in moto e ho guidato per 45 minuti fino a una piccola locanda tranquilla con spa, morbidi accappatoi e biscotti caldi al cioccolato nella hall.

Avevo già preso una decisione quel giorno: non avrei risposto a nessuno dei suoi messaggi o chiamate se non in caso di vera emergenza. Se era riuscito a scaricarmi quando ero malata, avrebbe potuto trovare una soluzione anche a questo.

Come previsto, le chiamate hanno iniziato ad arrivare. Prima i messaggi in segreteria. Poi i tentativi di FaceTime. Li ho ignorati tutti, sorseggiando tè con miele e respirando profondamente in una stanza che non puzzava di pannolini o medicine per il raffreddore.