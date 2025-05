Misterioso incendio distrugge la casa d’infanzia di Lady Diana: la tomba della principessa resta intatta

Un incendio di natura dolosa ha colpito la storica tenuta di Althorp, situata nel cuore del Northamptonshire, Inghilterra. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, devastando una fattoria disabitata appartenente alla famiglia Spencer. A darne notizia è stato Charles Spencer, fratello della defunta Lady Diana Spencer, che ha denunciato l’accaduto sui social definendolo un “atto di vandalismo”. Le immagini del rogo, condivise online, mostrano la gravità dei danni subiti dalla proprietà.





La fattoria, parte dell’estesa tenuta di famiglia, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma il conte Spencer ha sottolineato che i danni materiali sono significativi. In un post pubblicato su X (ex Twitter), ha espresso il suo sgomento per l’accaduto: “Un atto vile, gratuito, che lascia sgomento e tristezza”. Ha inoltre aggiunto che la zona interessata è stata rasa al suolo per motivi di sicurezza.

La tenuta di Althorp è un luogo simbolico e ricco di storia per la famiglia Spencer e per il Regno Unito. Fu qui che Lady Diana Spencer trascorse gran parte della sua infanzia dopo il divorzio dei genitori. La tenuta ospita anche il luogo di sepoltura della principessa, situato su una piccola isola artificiale al centro del laghetto chiamato Round Oval. L’isola è chiusa al pubblico, ma nelle vicinanze si trova un memoriale conosciuto come il “Tempio”, aperto ai visitatori che desiderano rendere omaggio alla “Principessa del Popolo”.

L’incendio ha colpito profondamente la famiglia Spencer e chiunque abbia a cuore la memoria di Diana. Charles Spencer ha dichiarato: “Oggi è un giorno triste, non solo per la nostra famiglia, ma per chiunque abbia a cuore questo luogo e la memoria di Diana. Che tristezza, il mondo in cui viviamo”.

La tenuta di Althorp non è solo un luogo storico, ma anche un rifugio significativo per il principe Harry, figlio di Diana. Nel 2022, il duca di Sussex ha portato sua moglie Meghan Markle a visitare la tenuta, come raccontato nel suo libro “Il Minore”. Harry ha scritto: “È sempre stato difficile per me venire qui, ma era importante far conoscere a Meghan mia madre”. La tenuta rappresenta per lui uno dei pochi legami rimasti con le sue radici inglesi.

Nel settembre 2024, durante un viaggio in patria per i funerali dello zio Lord Robert Fellowes, il principe Harry ha scelto di soggiornare ad Althorp, dopo essere stato rifiutato da Buckingham Palace e Kensington Palace. In quell’occasione, Charles Spencer aveva commentato: “Le porte qui per lui sono sempre aperte”.

Le indagini sull’incendio sono attualmente in corso con l’obiettivo di identificare i responsabili. L’episodio non solo danneggia una proprietà privata, ma rappresenta anche un colpo alla memoria collettiva britannica legata alla figura di Lady Diana Spencer. La comunità locale e gli ammiratori della principessa in tutto il mondo hanno espresso solidarietà alla famiglia Spencer per questa grave perdita.

L’incidente si aggiunge a una serie di eventi che hanno recentemente coinvolto la famiglia reale e i suoi legami con la tenuta di Althorp. La fattoria distrutta dalle fiamme era parte integrante dell’eredità storica della famiglia Spencer, un simbolo della loro presenza nel Northamptonshire e della connessione con la principessa Diana.

La devastazione causata dall’incendio sottolinea ancora una volta la fragilità dei luoghi storici e l’importanza di proteggerli da atti vandalici o dolosi. Mentre le autorità continuano a indagare sull’accaduto, resta forte la condanna per un gesto che ha colpito non solo una proprietà privata, ma anche un patrimonio culturale e emotivo caro a molti.