Moda folle su TikTok: ci si scotta volontariamente per i like, “Si rischiano danni seri e tumori”

La piattaforma TikTok continua a essere terreno fertile per sfide e tendenze che catturano l’attenzione dei più giovani. Tuttavia, non tutte le mode che emergono sono prive di conseguenze. Un nuovo trend, nato in Australia e rapidamente diffusosi a livello globale, sta sollevando preoccupazioni tra gli esperti di salute. Si tratta di una sfida che consiste nel provocarsi volontariamente scottature solari per ottenere un effetto simile al make-up, senza l’uso di prodotti cosmetici. Gli utenti applicano la crema solare solo su alcune aree del viso, lasciando altre parti esposte per creare contrasti di colore tra pelle arrossata e pelle chiara.





La dermatologa Ines Mordente, intervistata da Fanpage.it, ha espresso un forte allarme riguardo questa pratica, definendola “pericolosissima”. Secondo l’esperta, le scottature solari non sono solo un problema estetico, ma possono avere gravi ripercussioni sulla salute della pelle. “La letteratura scientifica ci dice che basta addirittura scottarsi semplicemente cinque volte nel corso della vita per aumentare il rischio di tumori della pelle,” ha dichiarato.

Il trend, identificato con gli hashtag #sunburnttanlines e #suntan, sta guadagnando popolarità principalmente tra i giovanissimi. Questo gruppo demografico, secondo Mordente, è particolarmente vulnerabile ai danni cutanei a causa della velocità di accrescimento cellulare più elevata. Le scottature ripetute possono portare a una serie di problemi, tra cui fotoinvecchiamento, macchie cutanee e, nei casi più gravi, tumori della pelle.

L’abbronzatura naturale è un meccanismo di difesa della pelle che richiede tempo e protezione adeguata. Quando si verificano scottature, significa che questo processo graduale è stato interrotto. “I segni rossi che vediamo nei video sono delle situazioni di infiammazione della pelle,” ha spiegato Mordente. “Quando si genera la scottatura significa che non c’è stato questo meccanismo di difesa graduale. Si salta un passaggio naturale, la pelle si scotta: le cellule non avendo il tempo di adattarsi subiscono dei danni.”

Questi danni cellulari profondi si manifestano in modi diversi. Oltre all’invecchiamento precoce e alle rughe, possono emergere macchie cutanee permanenti e aumentare il rischio di sviluppare tumori cutanei nel lungo termine. L’esperta sottolinea che dietro questa moda apparentemente innocua si nascondono rischi seri per la salute della pelle.

La dermatologa ha anche criticato l’uso irresponsabile dei social media in questo contesto. Secondo lei, i creatori di contenuti dovrebbero sfruttare la loro influenza per promuovere comportamenti sani e educativi. “I TikToker dovrebbero fare dei video con le proiezioni solari, per educare le persone a cose sane: perché usare i social in maniera malsana, solo per far parlare di sé?” ha affermato.

L’importanza della protezione solare è un tema ricorrente nelle raccomandazioni degli esperti. Per prevenire danni alla pelle, è essenziale utilizzare creme solari con fattore di protezione adeguato e applicarle correttamente su tutte le aree esposte. Inoltre, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e indossare indumenti protettivi può contribuire a ridurre il rischio di scottature.

Oltre alla protezione esterna, anche l’alimentazione può giocare un ruolo nella salute della pelle. Una dieta ricca di antiossidanti può aiutare a combattere gli effetti nocivi dei raggi UV e favorire una abbronzatura uniforme e sana. Tuttavia, queste misure preventive devono essere accompagnate da una consapevolezza sui rischi delle pratiche scorrette.

In conclusione, il trend delle scottature solari su TikTok rappresenta un esempio di come l’uso irresponsabile dei social media possa influenzare negativamente i comportamenti dei giovani. Le parole della dermatologa Ines Mordente servono da monito: la salute della pelle non dovrebbe mai essere compromessa per seguire una moda passeggera. È fondamentale educare le nuove generazioni sull’importanza della protezione solare e sui rischi associati all’esposizione non controllata ai raggi UV.