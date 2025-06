Moglie di Giarrusso sull’episodio all’Isola: “Fantini lo ha minacciato e colpito, valutiamo azioni legali”

La puntata del 18 giugno dell’Isola dei Famosi 2025 ha acceso i riflettori su un acceso scontro tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, avvenuto durante una partita di pallanuoto. L’episodio, che ha coinvolto anche Cristina Plevani, ha scatenato polemiche e portato la moglie di Giarrusso, Sara Garreffa, a esprimersi pubblicamente. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’avvocato ha definito l’accaduto “riprovevole” e ha dichiarato di sentirsi profondamente turbata.





Secondo quanto riportato, il diverbio sarebbe nato durante un contatto fisico nel corso del gioco, introdotto con la regola del “vale tutto”. Garreffa ha spiegato che suo marito avrebbe commesso un semplice fallo su Cristina Plevani, senza alcuna intenzione di farle del male. Tuttavia, l’episodio si sarebbe aggravato con l’intervento di Fantini, che avrebbe reagito in modo violento.

“È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte”, ha dichiarato Garreffa, sottolineando come suo marito sia stato successivamente accusato di violenza sulle donne: “Un’accusa infondata e strumentale”. La donna, presente in studio durante la trasmissione, ha raccontato di essersi sentita impotente e scossa da quanto accaduto.

Il contesto della polemica si inserisce in una puntata già complessa per Dino Giarrusso, che era stato precedentemente accusato di classismo per aver detto a Cristina Plevani di non aver fatto “nulla per 25 anni dopo aver vinto il Grande Fratello”. Questo commento aveva sollevato una forte reazione tra i partecipanti e il pubblico.

Garreffa ha inoltre rivelato che i videomessaggi che aveva preparato per il marito non sono stati trasmessi durante la puntata. “Non penso che da parte del programma non ci fosse l’intenzione di mandarli in onda”, ha spiegato, “ma mi dispiace che siano stati ritenuti sacrificabili a causa di cambiamenti nella scaletta televisiva”. La donna ha espresso il desiderio di avere un confronto diretto con Giarrusso nelle prossime settimane, sottolineando l’importanza del loro legame per il suo equilibrio psicologico.

La dinamica della presunta rissa è stata analizzata anche attraverso le immagini trasmesse durante il programma. Secondo Garreffa, queste dimostrerebbero chiaramente che Giarrusso non avrebbe mai avuto intenzione di aggredire Cristina Plevani o Omar Fantini. “Dino è andato a placcare Cristina semplicemente perché la palla era lì”, ha affermato. Tuttavia, le accuse mosse da Fantini hanno creato un clima di tensione che potrebbe avere conseguenze legali.

La moglie del giornalista ha infatti dichiarato che la famiglia sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali contro Fantini per le presunte aggressioni fisiche e le accuse diffamatorie. “Valuteremo una querela”, ha detto, aggiungendo che quanto accaduto durante il programma è andato ben oltre i limiti accettabili.