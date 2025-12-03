Momento shock a Otto e Mezzo: Gruber zittisce Travaglio che racconta il declino dell’Unione Europea





Durante la trasmissione televisiva di approfondimento politico “Otto e mezzo”, condotta da Lilli Gruber su La7, il tema centrale è stato l’Unione Europea, la cui situazione attuale è stata oggetto di analisi da parte del direttore del Fatto Quotidiano, ospite in studio. Il direttore ha espresso la sua convinzione che l’Unione Europea si trovi in una fase di profonda crisi.





L’intervento di Marco Travaglio si è aperto con l’affermazione: “Ma l’Europa è già sfasciata”.

La conduttrice, Lilli Gruber, ha replicato: “No, l’Europa non è sfasciata. Scusami Marco, comprendo la tua posizione, ma essendo io una europeista, nutro ancora la speranza che questa Europa possa riuscire a essere…”.

Il direttore del Fatto Quotidiano ha ribadito la sua opinione: “Sì, ma tu hai richiesto il mio parere e io te lo sto fornendo. Il tuo punto di vista è diverso. L’Europa è completamente sfasciata. Considera solo il fatto che, dopo il più grave attentato a un’infrastruttura europea dal dopoguerra, ovvero l’attacco ai gasdotti perpetrato dagli ucraini per attribuirne la responsabilità ai russi, la magistratura tedesca ha emesso un mandato di arresto nei confronti degli autori. Uno dei sospettati è stato arrestato in Polonia e l’altro in Italia”.

A questo punto, la conduttrice, visibilmente agitata, ha spostato l’attenzione sul Presidente degli Stati Uniti: “Ma sono valide ragioni per supportare la strategia di Trump?”. Il giornalista ha replicato: “Mi fai finire per favore?”.

Scandalo a Bruxelles, Gruber nega anche l’evidenza pic.twitter.com/PCinolr9M3 — DC News (@DNews10443) December 3, 2025



