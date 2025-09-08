Mondiali Azzurre, Alessia Orro esulta senza filtri: in diretta la parolaccia che diventa virale





Alessia Orro, al termine della finale del Campionato Mondiale di pallavolo femminile disputatasi a Bangkok e vinta dalla Nazionale italiana contro la Turchia al tie break, ha rilasciato un’intervista.





La pallavolista, eletta miglior giocatrice e palleggiatrice del torneo, ha commentato la partita con entusiasmo: “Siamo state davvero eccezionali. Possiamo permetterci di esprimerci con naturalezza in questo momento di grande gioia”.

Alessia Orro mi ha appena consegnato la mia prossima sveglia#italvolley pic.twitter.com/8gYTd2CxU6 — clarissa insolia (@avvclarinsolia) September 7, 2025

Il Campionato Mondiale di pallavolo femminile, svoltosi dopo le Olimpiadi, ha visto l’Italia scrivere la storia. Sul podio, tra lacrime, sorrisi e grida di sollievo ed esultanza, le azzurre hanno celebrato la vittoria. La partita contro la Turchia è stata un’altra prova di sofferenza, a tratti molto dura: “Non importava come, l’abbiamo portata a casa”, ha sintetizzato Alessia Orro, premiata come Mvp e miglior palleggiatrice della manifestazione. “Trentasei vittorie consecutive e concludiamo in bellezza questa estate. Non ci credo ancora, non ho ancora realizzato”, ha raccontato la regista sarda avvolta nella bandiera con i quattro mori. “Come alle Olimpiadi, ci ho messo dei giorni per capire. Sono molto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà, abbiamo ottenuto ciò per cui abbiamo lavorato per tanti anni. Siamo riuscite a tirare fuori la grinta nel quinto set, tutto quello che ci restava. Grazie a tutti”.

L’orgoglio è condiviso anche dalla capitana Anna Danesi, che non trattiene le lacrime: “Provo un grande orgoglio. Non so quando realizzeremo tutto questo, quando realizzeremo che squadra siamo. Sotto due punti al tie break ci sarebbero dovute tremare le gambe. Forse non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma è importante tutto ciò che trasmettiamo: la resilienza, la capacità di superare tutti i problemi insieme, di rimanere unite come un gruppo unico”.

Grande gioia anche per Gaia Giovannini, una delle esordienti di questo Mondiale che ha vissuto la finale da protagonista: “Per me è il sogno della vita. È incredibile, sono contenta di aver potuto giocare questa partita perché è una soddisfazione incredibile. La dedico a noi come squadra perché siamo fantastiche e alla mia famiglia”.

Dopo un inizio cauto, Paola Egonu ha guidato la squadra con 13 punti nel terzo set: “Sono fiera di me stessa e della squadra. Sono state due partite molto impegnative, ma abbiamo dimostrato una grande determinazione nel voler vincere. Non vincevamo un mondiale dal 2002, quindi da oltre 20 anni. Ritengo che sia un risultato straordinario che ci riempie d’orgoglio e gratifica per gli sforzi profusi”.

L’analisi di Myriam Sylla, forse la migliore insieme a Orro nella grande vittoria sulla Turchia: “Se si è i migliori o si aspira a esserlo, bisogna lottare perché nulla è scontato. Volevano metterci in difficoltà, avendo preparato la partita in modo eccellente. Noi, tuttavia, abbiamo lavorato bene, siamo rimaste in partita e abbiamo dato tutto, conquistando questo Mondiale che ha un significato profondo”.

Come Alessia Orro, anche Monica De Gennaro necessita di tempo per realizzare: “Concludere in questo modo è meraviglioso, anche se al momento non riesco a comprendere appieno cosa sia accaduto. Trovare le parole giuste è complesso. Venivamo da una partita impegnativa ieri, loro erano in ottima forma e hanno giocato molto bene, creando notevoli difficoltà. Eravamo un po’ contratte, ma in qualche modo siamo riuscite a superare gli ostacoli, forse grazie alla tenacia dimostrata quotidianamente durante gli allenamenti. Ora posso solo affermare di essere felicissima”.



