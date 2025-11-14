Mondiali, Italia costretta a un unico risultato contro la Norvegia: una situazione senza precedenti





La vittoria della Nazionale Italiana contro la Moldavia non è sufficiente per superare la Norvegia e conquistare il primo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Nonostante le sei vittorie consecutive, la squadra guidata da Rino Gattuso si trova in una situazione difficile, con una sola possibilità di evitare i temuti playoff. La squadra ha ancora un barlume di speranza, ma per realizzare questo sogno è necessaria un’impresa quasi impossibile. Infatti, per non dover affrontare gli spareggi, l’Italia deve vincere la prossima partita con un margine di almeno 9 gol, un risultato senza precedenti nelle partite decisive di qualificazione ai Mondiali.





La Norvegia, attualmente capolista del girone, ha dimostrato di essere un avversario temibile, mantenendo una prestazione impeccabile durante tutto il percorso di qualificazione. La squadra, capitanata da Erling Haaland, ha segnato un numero impressionante di gol e ha subito solo pochi, risultando così la formazione più forte del gruppo. La partita di domenica a San Siro rappresenta un momento cruciale, poiché gli Azzurri, supportati dai loro tifosi, sperano di compiere un miracolo e ribaltare le sorti del girone.

Per l’Italia, la sfida contro la Norvegia non è solo un incontro finale, ma una vera e propria battaglia per il primo posto nel Gruppo I. Attualmente, la Nazionale si trova al secondo posto con 18 punti, a tre lunghezze dalla capolista. La situazione è complicata, poiché, anche in caso di arrivo a pari punti, il criterio decisivo non sarà rappresentato dagli scontri diretti, bensì dalla differenza reti.

La differenza reti è un fattore cruciale in questa fase. La Norvegia ha un’impressionante differenza reti di +29, avendo segnato 33 gol e subendone solo 4. Al contrario, l’Italia ha una differenza reti di +12, avendo realizzato 20 gol e incassati 8. Questi numeri rendono difficile la situazione per gli Azzurri, che si trovano costretti a sperare in un risultato straordinario per evitare il terzo giro consecutivo di playoff. Un punteggio di 9-0 contro la Norvegia sembra un’impresa impossibile e non è mai accaduto nella storia del calcio in una partita di qualificazione ai Mondiali.

La Nazionale Italiana ha mostrato segni di ripresa, collezionando sei vittorie consecutive, ma questo non basta per garantire un posto diretto ai Mondiali. Le polemiche riguardo ai criteri di qualificazione sono emerse, con Gattuso che ha espresso la sua frustrazione riguardo alla disparità tra i gironi europei e quelli sudamericani. “Vedere il girone sudamericano che sono 10 squadre, 6 vanno dirette, la settima fa lo spareggio con l’oceanica, la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa”, ha affermato il tecnico. La situazione è aggravata dalla sfortuna di trovarsi di fronte a una Norvegia praticamente perfetta.

La partita di domenica rappresenta quindi un crocevia fondamentale per l’Italia, che deve affrontare non solo un avversario di alto livello, ma anche le proprie incertezze e le aspettative di un intero paese. La pressione sarà alta, e la squadra dovrà dimostrare di avere la forza e la determinazione necessarie per affrontare una sfida di tale portata.



