Monica Setta in ospedale, operata d’urgenza: Non respiravo più, il dolore era insostenibile

Nelle scorse ore, Monica Setta è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un’occlusione intestinale provocata da un’ernia strozzata. La nota conduttrice televisiva ha scelto di informare i suoi seguaci attraverso i social, condividendo una foto della sua mano con una flebo, scattata direttamente dal letto d’ospedale. L’immagine è stata accompagnata da un messaggio di rassicurazione, nel quale ha spiegato quanto accaduto e ha ringraziato i medici che si sono presi cura di lei.





Il primo messaggio è stato pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), dove Monica Setta ha scritto: “Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata”. Nel post, ha espresso gratitudine al professor Luigi Masoni, il medico che l’ha operata, aggiungendo: “Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”.

Successivamente, la conduttrice ha condiviso ulteriori dettagli su Instagram, descrivendo il decorso della vicenda e i momenti difficili che ha vissuto prima dell’intervento. Nel messaggio, ha spiegato di aver avvertito dolori addominali estremamente intensi, che non si alleviavano nemmeno con l’assunzione di antidolorifici. Questo l’ha spinta a contattare il suo medico di fiducia, il professor Luigi Masoni, che dopo una visita ha deciso di ricoverarla immediatamente in clinica per sottoporla a un intervento chirurgico.

Nel post su Instagram, Monica Setta ha raccontato: “Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof @luigimasoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata”. Ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla diagnosi e sull’intervento: “Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana”.

Nel messaggio, la conduttrice ha voluto ringraziare anche le persone a lei vicine che l’hanno sostenuta in questo momento difficile. Tra questi, un amico che ha citato con l’username @iamgintonico, e ovviamente sua figlia, che non le ha mai fatto mancare il suo supporto.

L’intervento si è concluso con successo e, al momento, le condizioni di salute di Monica Setta sono stabili. La conduttrice ha voluto rassicurare i suoi fan, spiegando che l’ultimo controllo medico ha dato esito positivo e che ora sta seguendo il necessario periodo di recupero. Tuttavia, come lei stessa ha sottolineato, l’esperienza è stata tutt’altro che semplice.