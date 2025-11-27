Moreno, 12 anni dopo il trionfo ad Amici: “I soldi? Mio padre è diventato tassista. Non ero benvoluto nel rap”





Nel 2013, Moreno ha trionfato nel talent show Amici, conquistando la vittoria nella categoria canto e distinguendosi come rapper. Tuttavia, il percorso musicale successivo alla sua partecipazione non è stato privo di ostacoli. La carriera di Moreno ha subito alti e bassi, con apparizioni in vari programmi televisivi, tra cui L’Isola dei Famosi e Celebrity Chef, ma ha anche avuto modo di realizzare importanti progetti grazie ai premi vinti.





Dopo la vittoria, come molti giovani artisti, Moreno ha vissuto un periodo di incertezza e smarrimento. Sebbene la notorietà acquisita durante il programma fosse elevata, reintegrarsi nel panorama musicale si è rivelato complicato. In un episodio del podcast No Lies, ha condiviso le sue esperienze: “Il successo dopo la vittoria ad Amici? Il mondo, quello rap, non ne voleva proprio sapere di avere un’apertura nei miei confronti. Io vengo da un periodo dove mi è stato quasi chiesto di cercare di fare le canzoni a prova di scemo. Tu hai un marchio quando esci da lì, sei il campione di quella cosa lì, il vincitore. Quando esci ti senti un attimo anche tu spaesato, perché guardi e dici ‘perché l’anno scorso io ero lì e adesso no?!’”

Nonostante le difficoltà, Moreno considera la sua esperienza ad Amici un’opportunità formativa. Ha lavorato al fianco di figure di spicco nel panorama musicale italiano, come Peppe Vessicchio e Roberto Vecchioni, apprendendo e affinando le sue competenze artistiche. Tuttavia, il rapper ha anche riflettuto sull’aspetto economico della sua partecipazione al talent show. Non era a conoscenza dei premi che avrebbe potuto vincere, ma una volta ottenuti, ha utilizzato i fondi per realizzare progetti significativi per la sua famiglia.

La vincita iniziale ammontava a 150.000 euro in gettoni d’oro, a cui si è aggiunto il premio della critica, portando il totale a 200.000 euro. Questo montepremi ha permesso a Moreno di acquistare la sua prima casa, un traguardo importante. La sua maggiore soddisfazione, però, è stata quella di supportare la sua famiglia, in particolare quando suo padre ha perso il lavoro. “Ci siamo messi lì a tavolino e abbiamo pensato che potesse essere anche un buon investimento per me, aiutarlo a prendere la licenza del taxi”, ha dichiarato Moreno.

Grazie a questa decisione, Moreno è riuscito ad alleggerire il carico di lavoro di sua madre, che ha potuto passare a un impiego part-time. “È stato un modo per ricambiarli per tutto quello che hanno fatto per me dal mettermi al mondo fino ad oggi”, ha aggiunto il rapper, sottolineando il suo desiderio di restituire ciò che i suoi genitori gli hanno dato.

La storia di Moreno è rappresentativa di molti giovani artisti che, dopo aver raggiunto il successo in programmi talent, si trovano a dover affrontare la dura realtà del settore musicale. Nonostante le sfide, ha dimostrato una resilienza notevole, utilizzando la propria esperienza per costruire un futuro migliore per sé e per la sua famiglia.



