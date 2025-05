Morta a 27 anni Chiara Pennuti, autrice di un podcast sul tumore: “Il suo sorriso, un dono per gli altri”

La 27enne ingegnera aerospaziale Chiara Pennuti, affetta da un raro tumore, è scomparsa a Forlì. Ha condiviso la sua esperienza attraverso un podcast.





Un triste annuncio ha colpito la comunità di Forlì e i numerosi seguaci sui social media di Chiara Pennuti. La giovane ingegnera aerospaziale, che aveva solo 27 anni, è scomparsa domenica scorsa nella sua abitazione a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto a un sarcoma sinoviale, una rara forma di tumore dei tessuti molli.

Chiara Pennuti, originaria di Forlì, si era laureata in ingegneria aerospaziale e lavorava in Germania nel settore dei razzi spaziali. Durante il suo percorso professionale, era stata anche presidente di EuroAvia, un’importante rete europea di studenti nel campo dell’aerospazio. Tuttavia, nel 2020, la sua vita subì un drastico cambiamento quando le venne diagnosticato il sarcoma sinoviale dopo una serie di sintomi e analisi mediche.

Nonostante l’iniziale sconforto, Chiara decise di affrontare la malattia con coraggio e determinazione, trasformando la sua esperienza in una risorsa per gli altri. Creò un podcast intitolato “Una Zebra in Corsia”, nel quale dava voce a medici, infermieri e pazienti, condividendo storie di vita e lotta contro il cancro.

I suoi genitori, in un’intervista al Resto del Carlino, hanno ricordato: “Chiara era una persona speciale, il suo sorriso, il suo spirito ironico, la sua lucidità hanno illuminato anche i momenti più difficili”. Hanno aggiunto che la loro figlia amava la natura e l’avventura, ma anche il pensiero critico e la partecipazione attiva alla società. Chiara era nata di domenica e proprio in quel giorno della settimana se n’è andata, lasciando un vuoto incolmabile.

Dopo essere tornata in Italia per ricevere cure presso l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’, Chiara ha deciso di sostenere la ricerca scientifica sui tumori rari promossa dall’Irst di Meldola. Ha avviato una raccolta fondi online per contribuire a questo importante obiettivo.

La sua battaglia contro il cancro l’ha portata anche a impegnarsi sul fronte dei diritti civili. Ha collaborato con l’associazione Luca Coscioni, sostenendo il diritto al suicidio medicalmente assistito, e con Minerva, un’organizzazione che promuove la divulgazione scientifica.

Purtroppo, mentre stava lavorando alla seconda stagione del suo podcast, la malattia ha interrotto bruscamente i suoi progetti, ponendo fine alla sua giovane vita. I parenti hanno ricordato che per Chiara, questo progetto era un modo per trasformare la sofferenza in condivisione e offrire supporto a molte persone.

L’ultimo saluto a Chiara Pennuti si terrà mercoledì alle 15.30. Dopo la cerimonia, il feretro verrà cremato. La sua scomparsa lascia un’eredità di coraggio e impegno che continuerà a ispirare coloro che l’hanno conosciuta e seguita nel suo percorso.

Chiara Pennuti ha dimostrato come anche nei momenti più difficili si possa trovare la forza per aiutare gli altri e fare la differenza. La sua storia è un esempio di resilienza e altruismo che continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.