Morta Rosita Missoni: cofondatrice del marchio con Ottavio, aveva 93 anni

Il mondo della moda è in lutto. Rosita Missoni, nata Jelmini, si è spenta a 93 anni. Nel 1958 aveva fondato insieme al marito Ottavio Missoni (conosciuto come Taj) il celebre marchio di moda italiano che porta il loro nome.





Nata nel 1931 a Golasecca, in provincia di Varese, e proveniente da una famiglia di artigiani tessili, Rosita e Ottavio costruirono la loro casa di famiglia a Sumirago, sempre in provincia di Varese. Sposatisi nel 1953, rimasero uniti fino alla scomparsa di Ottavio nel 2013. Protagonista degli anni d’oro del Made in Italy, Rosita lasciò la direzione creativa del marchio di famiglia nel 1997, affidandola ai figli Vittorio (scomparso tragicamente nel 2013 in un incidente aereo), Angela e Luca.

La storia della famiglia Missoni

Dal 1997, Rosita Missoni si dedicò alla collezione Missoni Home, concentrata su prodotti di arredamento che uniscono moda e design. Grande amante dell’arte, fu lei a creare le stampe iconiche che hanno reso il marchio Missoni celebre in tutto il mondo. Insieme al marito Ottavio, Rosita iniziò la sua avventura imprenditoriale aprendo una piccola maglieria a Gallarate, sempre nel cuore della loro amata Varese.

La prima collezione della coppia, intitolata Milano-Simpathy, venne presentata nel 1958 a Milano, ricevendo grande attenzione negli ambienti della moda grazie anche al sostegno di Anna Piaggi, allora editrice della rivista Arianna per Mondadori.

Il momento di svolta

Nel 1967, il marchio Missoni, ancora emergente, fece il grande salto di qualità sfilando nella prestigiosa Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, considerata l’Olimpo della moda italiana. Questo evento consacrò la maison Missoni tra i grandi nomi della moda. Uno degli episodi più noti legati a questa sfilata testimonia la creatività e il genio spontaneo di Rosita Missoni. A causa di un errore con i colori dei reggiseni che le modelle avrebbero dovuto indossare, Rosita decise all’ultimo momento di farle sfilare senza, creando clamore e scandalo, ma anche un’attenzione straordinaria che contribuì a consolidare la fama del marchio.

Grazie alla sua visione unica e al suo contributo al mondo della moda e del design, Rosita Missoni rimarrà un’icona senza tempo.